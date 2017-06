Bekreftet: Nå blir dette en OL-gren: – Er mer og mer i vinden i Norge

Den internasjonale olympiske komitén er samlet i sveitsiske Lausanne. Der skal alle medaljeøvelsene for OL i Tokyo i 2020 spikres.

I fjor ble det klart at baseball og softball, surfing, klatring, skating og karate blir en del av programmet i mesterskapet om tre år.

Det har kommet inn over 60 forslag til ytterligere øvelser. 3mot3 basketball var blant favorittene, og fredag ble det godkjent som ny gren. Det samme ble BMX Freestyle. Det bekrefter IOC i en pressemelding fredag.

– Programmet inneholder også ungdomsfokuserte og urbanbaserte tillegg som 3mot3 Baketball og BMX Freestyle Park, i tillegg til sportsklatring og skateboard, som allerede står på programmet, skriver IOC.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) vedtok fredag at lekene om tre år skal bestå av 321 øvelser. I fjor var det 306 OL-øvelser i Rio de Janeiro.

I tillegg til mixedstafett på friidrettsbanen (4 x 400 meter), blir det også nye blandede konkurranser i svømming (deriblant 4 x 100 meter medley), bueskyting, judo og sykling.

– Det er en inspirasjon for hele tre-mot-tre-konseptet. Uorganisert idrett er mer og mer i vinden i Norge, og det gir også oss en mulighet til på legge mer press på Norges idrettsforbund (NIF) til å anerkjenne disse grenene, sier Espen A. Johansen, konstituert generalsekretær i Norges Basketballforbund (NBBF).

I Norge har forbundet satt inn mer og mer krefter på 3mot3 basketball de siste årene. I helga sender de blant annet et lag til en Challenger-turnering i danske Odense, der det norske, oslobaserte laget skal møte de beste lagene i Europa.

– Kan Norge hevde seg allerede i neste OL?

– Nei, det tror jeg ikke. Men på sikt kan vi gjøre det bra, sier Johansen, og peker på Nederland som et godt eksempel.

– De har valgt å satse i 3mot3, og nå er de en av de beste nasjonene. Det motiverer oss, sånn sett, sier Johansen.

Han tror det faktum at 3mot3 basketball blir en OL-gren, automatisk vil gjøre sporten mer attraktiv.

– Men skal man henge med, må man være på ballen nå, sier Johansen.

– En veldig god nyhet

3x3 basketball er en variant inspirert av streetbasket, og spilles på en halv basketbane med én kurv. Hvert lag består av tre spillere, og du kan ha maksimalt én innbytter.

Skuddklokka er på 12 sekunder (mot 24 sekunder i vanlig basketball). Vinneren er laget som scoret 21 poeng først, eller laget som leder etter ti minutter om ingen har klart å sette 21 poeng.

– Om 3mot3 kommer på OL-programmet er det en veldig god nyhet, sier Martin Wroblewski, bredde- og ungdomskonsulent i basketballforbundet. Han ble intervjuet før grenen ble bekreftet til OL i Tokyo.

Han sier at utviklingen i basketball skjer i 3mot3.

– Vi i forbundet har jobbet med utviklingen av vårt konsept de fire siste årene. Det er utrolig gøy at denne formen for basket omsider får den anerkjennelsen den fortjener, sier Wroblewski.

– Hvor stort er dette i Norge?

– Sammenlignet med andre lagidretter, så er det ikke stort, sier Wroblewski, som uansett mener det er lettere for små land å hevde seg i 3mot3 basketball.

Det er Serbia (for herrene) og Nederland (for kvinnene) som er de beste landene per dags dato.

– Serbia har vunnet det meste de siste tre-fire årene, sier Wroblewski.

3mot3 basketball har en World Tour-struktur, der lagene stort sett representerer byene de kommer fra. Det bylaget som vinner sitt nasjonale mesterskap, blir automatisk landslaget.

For at Norge skal bli en del av dette, må de få et fundament på plass for de forskjellige landslagene. Det internasjonale basketballforbundet (FIBA) har et krav om at hver lag må ha 100 tilgjengelige spillere til hvert landslag.

– Enten vi vil det eller ikke, så må vi fokusere på bredden, sier Wroblewski.

– Utrolig kult

BMX Supercross var første gang på OL-programmet i Rio i 2016. Vatne-karen var Tore Navrestad (21) var Norges eneste deltaker da, og ble slått ut allerede i kvartfinalen.

I OL i Tokyo blir BMX Freestyle trolig lagt til. Det er en ekstremsport der alt handler om å gjøre de mest spektakulære triksene.

I Norge er Didrik Dege Dimmen fra Vøyenenga blant de beste utøverne. Han driver med BMX Freestyle på fulltid, og deltar i konkurranser og show både i inn- og utland.

– At det blir en del av OL er bare helt utrolig kult, og noe jeg har drømt om lenge, sier Dege Dimmen.

I likhet med 3mot3 basketball, er BMX Freestyle veldig i vinden for tiden.

– Det er mange veldig dyktige utøvere, som kan gjøre det bra, sier Dege Dimmen.

Det største arrangementet de har nå er X-Games og FISE World Series. I sistnevnte konkurrerer nordmannen Ola Selsjord fra Oslo.

– Dette blir mye større, sier Dege Dimmen, som selvsagt vil ha et mål om å representere Norge under Tokyo-OL i 2020.

– Absolutt, det er det ingen tvil om, sier han.