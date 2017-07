Eirik (36) fikk tøff konkurranse av svigerbror: – Han var guffent nære å slå meg

Lørdag ettermiddag ble fjelløpet City to Summit arrangert for tredje gang, og i år som i fjor vant Eirik Haugsnes. I år derimot hadde han derimot et familiemedlem som sin tøffeste konkurrent, svigerbror Morten Harjo Pettersen.

Haugsnes, som er kjent som en av Troms’ beste fjelløpere, vant rundt 30 sekunder foran Pettersen.

– Svigerbror "pushet" meg hele veien, noe som jeg følte var guffent. Han var veldig nært å slå meg, sier Haugsnes til iTromsø etter løpet.

– Det er surt å tape mot han

Fjelløpet starter i sentrum ved Domkirka, før løperne skal opp til Fjellheisen. På Fjellheisen snur de og løper ned samme rute mot mål. Løpet har en distanse på 9,3 kilometer.

Pettersen forteller at han så svigerbroren hele veien opp fjellet.

– Da vi kom ned på asfalten igjen var jeg rundt 20 sekunder bak han og tok han litt igjen ved Ishavskatedralen. Da øynet jeg et lite håp, men Eirik hadde et gir ekstra over brua, forteller Pettersen.

– Hvordan er det å tape mot svigerbror?

– Det er alltid surt å tape mot han, men Eirik var favoritt på forhånd, og da går det egentlig helt fint, sier Pettersen før Haugsnes skyter inn:

– Jeg hadde tatt det adskillig dårligere enn han, sier 36-åringen før begge starter å le.

Fått tilbake motivasjonen

Haugsnes har lenge vært en stor profil i fjelløp, og har blant annet vunnet Tromsø Skyrace i 2014, City to Summit to år på rad og deltatt i VM i Portugal. Forrige sesong var preget av opp- og nedturer. Skjervøyværingen sier han har vært lite motivert i vinter til å fortsette satsingen.

– Jeg kjente at motivasjonen var ikke helt suveren i vinter. Jeg har heller drevet med andre ting, blant annet hevet meg med på 6. divisjon i fotball, forteller 36-åringen.

Nå har han funnet motivasjonen for å fortsette løpingen.

– Den siste måneden har gløden kommet tilbake. Jeg har begynt å trene mer systematisk og kjenner meg i langt bedre form, sier Haugsnes.

– Hvorfor har gløden kommet tilbake?

– Det har nok noe med at jeg gjorde andre ting, blant annet med å spille fotball. Noen ganger handler det bare om å ta en pause og slippe seg nedpå litt.

Formen mener han ikke er blitt dårligere, snarere tvert imot.

– Selv om jeg kanskje ikke har det samme grunnlaget denne vinteren som jeg har hatt tidligere de siste fem-seks årene, er jeg ikke så mye dårligere trent i år. Kanskje ikke i det hele tatt egentlig, sier Haugsnes.

Han deltok på fjelløp på Senja forrige helg. Der gikk det mildt sagt rett vest.

– Jeg løp helt feil og tapte det løpet grundig. Jeg tok meg en god ekstrarunde, og da var jeg sjanseløs, sier Haugsnes mens han ler av egen tabbe.

– Heldigvis skjedde ikke det i dag, legger han kjapt til med et smil.