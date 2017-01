Enebarnet fikk valget mellom søsken eller hund. Det ble starten på en livslang suksesshistorie

Lena Boysen Hillestad Født: 20. april 1969 Født og oppvokst: I Nittedal Bosatt: Øvre Vang i Hedmark Klubb: Holmenkollen sportsklubb Sivilstand: Gift, to barn Meritter: 24 VM-gull, 15 EM-gull og 29-NM-gull. 66 internasjonale medaljer fra mesterskap.

Her er Lena Boysen Hillestads mange utrolige historier fra et aktivt liv.

47-åringen er i dag verdens mest meritterte hundekjører og tok sitt 24. VM-gull i det pågående mesterskapet i Canada. Hun har 39 internasjonale mesterskapsgull totalt.

Det var også i Canada hun debuterte i 1991 og der nykomlingen barberte hunden Turboprinsen. Dagen etter ble det bokstavelig talt bikkjekaldt.

– Da måtte jeg få sydd en kondomdress til hunden. Den var himmelblå, minnes 47-åringen.

Den samme gullgrossisten har for øvrig lett etter fire egne hunder i ett døgn på flyplassen i Frankfurt.

De utrolige historiene

Hennes karrière inneholder så mange historier at vi har utfordret henne til å komme med dem.

Skjønt – det startet allerede da hun bare var fem år gammel.

1 1974 Da får hun vorsteheren Nusse som julegave etter at hun har fått spørsmålet fra foreldrene om hun vil ha søsken eller hund. Svaret ga seg selv. Boysen er enebarn.

2 1991 Det første VM-gullet kom i Winnipeg, Canada med «selvprodusert» hund. En Greyhound ble parret med en Vorsteher. Ut kom en Greyster. Hillestad har solgt 150 slike hunder over hele verden.

3 1991 Hunden Turboprinsen ble barbert for anledningen for ikke å gå varm i VM. Så ble det 20 minus og den firbente måtte bruke kondomdress.

4 1991 kulturminister Åse Kleveland sendte gratulasjonstelegram og kom i skade for å kalle hunden TurboSørensen istedenfor Turboprinsen.

5 1991 Ministeren kom i egen person til Bogstad på Oslo internasjonale hundekjørefestival to uker etter gullvinnerens hjemkomst fra Canada. Der ba Kleveland om unnskyldning.

6 1991. Den norske utøveren blir ambassadør for hundekjøring i amerikansk radio- og TV, med foredrag i Alaska og på universitet i Minneapolis.

7 1994 Et rekordstort antall av 58.000 tilskuere er til stede da hun tar VM-gull i 4-spann slede i Tootmos i Tyskland.

8 1995 Kom for sent til start i VM etter at arrangøren hadde forandret tidsplanen. Kjørte med dødsforakt og tok likevel VM-gull, og senere ett til.

9 1999 Tar VM-gull med sitt først barn i magen (Julie) i et historisk VM i St. Moritz. Der vinner hun gull både i nordisk flerspann og 4-spann slede. Ingen i verden hadde gjort det før i samme mesterskap.

10 2004. Skal gi bikkjene mat under et løp i Pyreneene, skjærer seg på boksen og pekefingeren faller nesten av. Blir sydd på igjen.

11 2013 Fire hunder blir borte på flyplassen i Frankfurt på vei til VM i Canada. De ble funnet etter ett døgn i fire bur i kjelleren på cargo. Eieren måtte utsette flyturen til VM, for å lete etter dem.

12 2013: Tar tre VM-gull i byen North Pole/Fairbanks i Alaska.

13 2015 For første gang i historien tar mor og datter VM-gull samtidig. Julie ener i juniorklassen, mamma tar to VM-gull.

14 2017 Nytt VM-gull i en alder av 47 år. I VM i Haliburton i Canada deltar også sønnen André (14). Sjelden mor/sønn-kombinasjon. Han starter fredag i et løp i firespann slede som går over tre dager.

Tar ikke noe for gitt

Lena Boysen Hillestad har 30 hunder hjemme på Øvre Vang, og hun kan det meste om dem. Men fortsatt skjer det uventede ting.

– Jeg gjorde en tabbe i dette løpet over to dager, og kjørte første dag med potesokker på alle hundene. Dette fordi det var skarpt føre. Det var litt urutinert av meg, for det fungerte ikke helt, sier hun og fortsetter:

– Jeg ble litt irritert på meg selv. Derfor synes jeg det var helt utrolig å vinne.

Holdt unna til mål

Hun konkurrerte i klasse 4-spann slede sprint, og var 0,15 sekunder foran en tsjekkisk konkurrent på 2. plass, og en svenske på tredje.

– Når man ikke helt lykkes den første dagen, er det ekstra gøy å komme tilbake, rett og slett rørende. Det er aldri noen selvfølge å vinne. Egentlig blir det større og større, fordi alle er ute etter å slå meg. Alle forventer at jeg skal levere gode resultater.

Har fått en solid plass

I sitt miljø er Boysen Hillestad en legende. Som markant sportsprofil er hun blitt invitert til å være med på TV-serien Fangene på Fortet og nylig i serien «Kjære mamma» på TV2.

Til sommeren er hun og sønnen invitert til Australia for å holde foredrag: «Sammen mot seier».

– Det er bonus å bli invitert rundt i verden på den måten, sier hun.