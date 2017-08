«Trollan» drømmer om nytt Europa-eventyr

andreidretter

Sjarmtrollan gjorde seg ikke bort i det hele tatt under UEFA Futsal Cup i Tromsøhallen. Etter 6–4-tap i åpningskampen mot nederlandske Knooppunt, slo de tilbake med 3–2-seier mot TMT fra Skottland. I siste plasseringskamp glapp seieren i sluttminuttene mot Levski Sofia West fra Bulgaria og 1–1 der gjorde at «Trollan» ble nummer tre i gruppa på dårligere målforskjell.

– Vi har spilt oss i form utover. Levski var nok litt utladet siden de ikke kunne vinne gruppa, men vi mobiliserte og gjorde en god kamp, sier Sjarmtrollan-keeper Jørgen Vik.

Vik er veldig klar på at dette er noe de ønsker å gjøre igjen.

– Jeg håper virkelig det. All ære til de som har stått på og sørget for en fantastisk ramme disse dagene, sier Vik.

– Unik opplevelse

Kaptein Tobias Schjetne scoret Sjarmtrollans mål i siste kamp og er stolt over det laget har fått til.

– Vi har aldri spilt internasjonalt, så fire poeng på tre kamper er bra, selv om vi gjerne skulle hatt flere poeng. Jeg er stolt over oss og arrangørene. Nå må vi bare prøve å gjøre en kjempesesong slik at vi kan få oppleve dette igjen, sier Schjetne.

Trener Simen Johansen ser også tilbake på dagene i Tromsøhallen med gode minner.

– Vi har møtt tre veldig gode lag og måten vi har håndtert utfordringene på har imponert meg. Vi møtte et veldig godt taktisk lag nå, og er likevel utrolig nære å vinne 2–1 der på slutten, sier Johansen.

– Tåre i øyekroken

Johansen åpner opp for nye Europa-eventyr.

– Det er noe vi vil, men vanskelig å si om vi får til. Det er en kronglete vei med søknadsprosessen, men vi er utrolig glad for at UEFA ga oss tilliten, og de frivillige som har stått på dag og natt på dugnad slik at vi kunne fokusere på det sportslige, fortjener all honnør og ære.

Treneren ser tilbake på eventyrlige dager.

– Jeg lyver ikke når jeg sier at jeg fikk en tåre i øyekroken på første dag da «Dovegubbens Hall» ble spilt på innmarsjen til vår første Europa-kamp. Vi har fått kjempefine refereansepunkter for framtiden og skal bare fortsette videre med denne fantastiske gjengen, sier Johansen.