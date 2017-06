Tok poeng etter sjokkstart - men TIL klarer fortsatt ikke å vinne på Alfheim

Tromsø-Sandefjord 1–1

ALFHEIM (iTromsø): En av de store snakkisene før oppgjøret var at TILs toppscorer Mikael Norø Ingebrigtsen var benket til fordel for Thomas Lehne Olsen som spiss.

Ingebrigtsen har tidligere denne sesongen stort sett spilt høyrekant, en posisjon der hovedtrener Bård Flovik valgte Magnus Andersen.

31 sekunder ut i kampen var det ingen som snakket om det. Da hadde Pau Morer sendt Sandefjord opp i 1-0-ledelse. Ikke bare en sjokkstart, men en skrekkstart for TIL og en presset hovedtrener Bård Flovik.

Målet kom etter at bortelaget på alt for enkelt vis spilte seg forbi både Magnar Ødegaard og Simen Wangberg på TILs høyre side.

Til slutt skulle det ende 1-1 etter at Aron Sigurdarson utlignet. Det gjør at TIL fortsatt ligger under streken, og bare har vunnet en av sju kamper på Alfheim i 2017.

Tromsø-Sandefjord 1–1 Eliteserien, 14. runde Alfheim stadion, søndag Mål: 0-1 (1) Pau Morer, 1-1 (31) Aron Sigurdarson (Morten Gamst Pedersen) Gult kort: Thomas Lehne Olsen, TIL, Pau Morer, Flamur Kastrati, Victor Bindia, Emil Prat, Sandefjord. Sjanser: 7-2 Cornere: 7-5 Tilskuere: 3.555 Dommer: Kai Erik Steen, Gneist

Fin utligning

Etter den elleville starten roet spillet seg noe, uten at TIL klarte å skape noen muligheter. 13 minutter ut i kampen rev Sandefjords Flamur Kastrati i stykker deler av Wangbergs drakt, noe som gjorde at TIL-kapteinen måtte tape drakten før spillet kunne fortsette.

15 minutter ut i kampen brøt Gjermund Åsen en pasning fra en motspiller på Sandefjords halvdel. Han slo ut til Aron Sigurdarson som fra skrått hold skjøt i nettveggen.

I minuttene etter fikk TIL mer trykk på Sandefjord og hadde ved flere anledninger såkalte nesten-muligheter. Også publikum lot seg periodevis rive med, noe som ikke akkurat har vært hverdagskost på Alfheim i 2017. Halvtimen ut i oppgjøret holdt Sandefjord på å sjokkere hjemmelaget på ny.

Et innlegg fra midtbanen ble headet midt foran mål. Der var Sandefjords El Hadj Kane frampå, og bare en feberredning fra Kongshavn reddet TIL.

Minuttet senere utlignet derimot TIL. En fantastisk pasning fra Morten Gamst Pedersen fant Aron Sigurdarson på et gjennomløp. Fra skrått hold satt sistnevnte ballen under keeperen. Mer til lettelse enn glede på TIL-benken, så det ut til.

Rett før pause kunne Magnus Andersen sendt TIL opp i 2-1. En flott pasning fra Kent-Are Antonsen fant Andersen 13 meter fra mål. Avslutningen gikk dessverre for TIL meteren over tverrliggeren.

Sandefjord-spiller burde fått rødt

Andre omgang startet som den første sluttet. Med et overtak til hjemmelaget. Magnus Andersen kunne fått til noe farlig etter 50 minutter, men avslutningen gikk langt til side for mål fra 16 meter. Høyest volum fra publikum kom etter 53 minutter da målscorer Morer holdt igjen TIL-spiss Thomas Lehne Olsen på noe som kunne blitt en overgang. Uforståelig nok fikk begge gult kort i en situasjon der Morer burde vært sendt av banen.

26 minutter før slutt tok Flovik grep. Angrepsspillerne Lehne Olsen og Andersen ble erstattet av Mikael Norø Ingebrigtsen og Elhadj Mour Samb, men Ingebrigtsen som midtspiss.

70 minutter var spilt da målscorer Sigurdarson klinket et frispark i tverrliggeren og ut. Det skuddet hadde fortjent en bedre skjebne.

Etter 78 minutter fikk Ingebrigtsen tak i ballen og spilte Sigurdarson alene med Sandefjords keeper. Hele tre ganger gikk Sigurdarson avslutte uten at ballen gikk i mål. Noen eventyrlige sjanser for TILs islending som der burde gjort sitt andre mål for dagen.

TIL-presset fortsatte og etter 89 minutter kom Christian Landu-Landu fri på 16-meteren. Avslutningen ble dog reddet.