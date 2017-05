Arsenal rystet Chelsea i ellevill finale: – Et eventyr av en fotballkamp

Arsenal-Chelsea 2–1

Oppladningen til FA-cupfinalen handlet i stor grad om Wenger.

Ikke bare kunne franskmannen bli historisk ved å bli den første manageren i historien som vant verdens eldste klubbturnering for syvende gang.

Den heftige diskusjonen gikk i om det ville – og burde – bli hans siste som Arsenal-sjef.

I et BBC-intervju som ble publisert i forkant av kampen, gikk Wenger hardt ut mot enkelte av sine kritikere.

«Mangelen på respekt fra enkelte har vært en skam, og jeg vil aldri akseptere det. Jeg vil aldri glemme det», sa Wenger.

Det spørs om han kommer til å glemme denne kortreiste cupfinalen på Wembley heller.

For tredje gang på fire år var Arsenal best i finalen. Etter kampen hyllet matchvinner Aaron Ramsey sin manager.

– Jeg håper han blir her neste år, for vi skylder ham mye, sier Ramsey, som hyllet sjefen for å legge om formasjonen til 3–4–2–1 i finalen.

– Svaret kommer i løpet av den neste uken, sier Wenger selv etter finalen.

Før kampen slet han med store skadeproblemer i Arsenal-laget.

– Jeg hadde hodeverk hele uken med å skape et lag som var balansert, sier franskmannen, som fikk et nytt sykdomsforfall kvelden før kamp.

– Vi gikk gjennom en vanskelig periode, men kom gjennom det, sier han.

Kontroversiell scoring

For om noen var i tvil om fotballprofessoren fortsatt har i seg det som skal til, så fikk de svar på tiltale umiddelbart.

«The Gunners» gikk rett i strupen på den suverene Premier League-mesteren, og det ellers så solide Chelsea-forsvaret var rystet fra start.

Klokken viste bare 3.49 minutter da Alexis Sánchez trillet ballen over streken, men det gikk 40 sekunder før dommer Anthony Taylor markerte for mål.

Aaron Ramsey var i offside, men ikke borti ballen.

Det fikk Taylor klarert etter en konferanse med assistentdommeren, som først hadde vinket for offside.

Ingen av dem fikk imidlertid med seg at ballen hadde truffet hånden til Sanchez, og målet skulle utvilsomt vært annullert.

Reddet på streken flere ganger

Det ble det imidlertid ikke, og Arsenal fortsatte å legge press på sin byrival. Etter 14 minutter skjøt Sanchez like over, og minuttet senere var Mesut Özil centimeter fra å doble ledelsen. Bare en spektakulær redning på streken fra Gary Cahills hæl hindret 2–0.

Minutter senere fikk Arsenal en eventyrlig dobbeltsjanse, men både Danny Welbeck og Ramsey satte ballen i stolpen.

Chelsea var overraskende tamme, men Diego Costa fikk kriget seg til en stor mulighet etter 27 minutter. David Ospina, som voktet Arsenal-målet for siste gang, reddet imidlertid mesterlig.

De røde slo tilbake umiddelbart, og Cahill måtte nok en gang klarere på streken for Chelsea, denne gangen etter at Danny Welbeck hadde løftet ballen over keeper Thibaut Courtois.

Utvist for filming

Antonio Conte fikk mer fart på sitt Chelsea-mannskap etter pause, og seks minutter ut i den andre omgangen måtte Ospina hente frem nok en god redning. Denne gangen var det etter et godt forsøk fra Victor Moses.

Den neste store sjansen fikk Héctor Bellerín, men Arsenals høyreback ble stoppet av en god Courtois.

Kampen bølget frem og tilbake i et vanvittig tempo, og TV 2-ekspert Brede Hangeland oppsummerte det godt da han utbrøt «dette er et eventyr av en fotballkamp».

Dramatikken var ikke over, for etter 67 minutter gikk Moses i bakken og ropte etter straffespark.

I stedet for å bli bønnhørt, ble han belønnet med gult kort for filming. Det var hans andre for dagen, og dermed ble han sendt rett i garderoben.

Svarte umiddelbart

Det så mørkt ut for de blå, men med Costa på banen er det alltid muligheter. Da 76 minutter var spilt fikk han vendt opp og sendt av gårde en avslutning, som gikk via Per Mertesacker og i mål.

Ospina burde imidlertid klart å stoppe det som kan ha vært målmaskinen Costas siste i Chelsea-drakt.

Wenger svarte satte inn Olivier Giroud, et bytte han fikk uttelling for umiddelbart. Franskmannen slo hardt inn i feltet, og der kom Ramsey stormende og headet Arsenal tilbake i ledelsen.

Chelsea nektet å gi seg. David Luiz headet utenfor fra kort hold, mens Ospina reddet mesterlig da fire minutter gjensto.

Da hadde Bellerin hatt nok en stor mulighet, og like etter kontret Arsenal mesterlig. Özil avsluttet, men hamret ballen i stolpen.

Flere mål ble det ikke. Arsène Wenger ble historisk og vant den engelske cupen for syvende gang.

Nå lurer fansen om det også ble Arsenal-legendens siste som sjef for «The Gunners».