Bodø/Glimt tilbake i Eliteserien etter storseier

fotball

Det var aldri noen tvil om at hjemmelaget på Aspmyra skulle lansere opprykksfest mot Florø søndag. Toppscorer Kristian Fardal Opseth sendte Bodø/Glimt i ledelsen fra straffemerket etter 18 minutter, før Vegard Moberg økte til 2-0 tre minutter senere.

Amor Layouni, som serverte Moberg på 2-0-scoringen, tok på seg målscorerskoene i det 29. minutt alene med keeper. Bodø/Glimt hadde dermed scoret tre mål på drøye ti minutter.

I annen omgang reduserte Luc Jeggo for bortelaget på en corner, men Brede Moe feide all tvil til side på overtid da han satte inn kampens siste mål i 4-1-seieren.

Glimt er ikke bare sikret opprykk, men er også 1.-divisjonsmester fire runder før slutt.

Start-seier etter Pedersen-avgangen

Steinar Pedersens tid i Start var over fredag. 42-åringen fikk ikke fullføre Starts jakt på opprykk til Eliteserien. Kristiansand-klubben følte han ikke var riktig mann for framtiden.

Mick Priest og Joey Hardarsson hadde ansvaret for Start i søndagens bortekamp mot Strømmen, og duoen fikk se 17 år gamle Tobias Christensen sikre tre poeng med et drømmefrispark til 2-1 etter 64 minutter.

Kristjan Floki Finnbogason stanget Start i ledelsen på bortebane etter 29 minutter, men Martin Trøen plasserte inn utligningen ikke lenge etter pause.

Start innehar den viktige annenplassen på tabellen med 13 poeng opp til serieleder Bodø/Glimt og to poeng ned til Sandnes Ulf på tredje.

Sandnes-laget vant 1-0 over Ranheim etter en scoring av Oddbjørn Skartun på overtid.

Nytt Elverum-tap

Mjøndalen ligger på fjerdeplass på tabellen etter sin 1-0-seier mot Jerv. Amahl Pellegrino scoret det avgjørende målet drøye ti minutter før pause.

Bunnlaget Elverum måtte se håpet om videre eksistens i 1. divisjon svinne etter å ha tapt 0-1 på bortebane mot Åsane. Kristoffer Stephensen stanget inn seiersmålet etter 55 minutter, og sørget for at vestlendingene klatret i bunnen. Sju poeng skiller ned til søndagens motstander Elverum under streken.

Tabelljumbo Arendal ligger poenget bak Elverum etter en overbevisende 3-0-seier over Kongsvinger. Rasmus Lynge Christensen ble den store helten med hattrick.

Tromsdalen tok et steg unna nedrykksstreken med 3-0-seier mot Levanger på bortebane. Mathias Dahl Abelsen scoret det siste målet på overtid, etter at Vegard Lysvoll scoret de to andre målene tidligere i kampen.