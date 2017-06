Brian (19) kjemper for A-lagskontrakt med Kaiserslautern

Det er to år siden stortalentet fra Skjervøy forlot Tromsø IL til fordel for 2. Bundesligaklubben Kaiserlslautern, for å bli en del av juniorlaget der.

Nå går 19-åringen inn i sitt siste og viktigste år i den tyske storklubben, selv om livet der nede ikke akkurat har vært en dans på roser.

– I Tyskland går det ikke så bra. Vi rykket ned med andrelaget, så det er ikke helt supert akkurat, men jeg satser på et bedre år neste sesong, sier Brian Stangnes Kjeldsberg til iTromsø.

Lite spilletid

19-åringen startet 2016/2017-sesongen på sidelinja og har siden slitt med å spille seg inn på laget.

– Jeg var skadet en måned i begynnelsen av sesongen, og så ble jeg gradvis helt bra. Det har vært litt skader, men det har ikke vært helt optimalt med spilletid heller, men jeg regner med det snur seg. Jeg har fått litt mer tillit hos treneren etter hvert, og det virker som han er interessert i å bruke meg i større grad framover, sier Stangnes Kjeldsberg.

Allerede mandag 19. juni reiser han tilbake til Kaiserslautern for å begynne sesongoppkjøringen i sitt siste kontraktsår.

– Det har vært godt å være hjemme og kople litt av før sesongoppkjøringen starter. Jeg har kontrakt til sommeren 2018, så jeg blir der i hvert fall i ett år til, så får vi se hva som skjer.

Drømmer om A-laget

19-åringen er klar på at han har utviklet seg mye som fotballspiller og har trua på at det virkelig vil løsne i sitt tredje år i Tyskland.

– Det var ikke helt optimalt første året, men andre året har gått mye, mye bedre og jeg regner med det bare blir bedre og bedre etter hvert, sier Stangnes Kjeldsberg, som er fast bestemt på å klare målet sitt om å spille seg til A-lagskontrakt med 2. Bundesligaklubben.

– Jeg tror jeg blir værende, men vi får se. Jeg går for å være med førstelaget fra og med neste året, hvis ikke hadde jeg ikke vært her. Det har vært målet mitt hele veien, så jeg satser på at jeg klarer det siste året, sier lysluggen fra Skjervøy.

– Hvordan skal du klare å ta det steget?

– Nei, det vet jeg ikke. Trene hardt og være fokusert, sier kantspilleren, som trives stadig bedre i Tyskland.

– Jeg skjønner systemet bedre, tysken går litt bedre og jeg har fått meg et par kompiser og et lite nettverk der nede. Det hjelper på og ikke bare sitte alene hjemme når man ikke trener, forteller 19-åringen.