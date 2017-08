Chelseas rekordkjøp ble syndebukk: Arsenal kunne juble etter straffedrama

Chelsea – Arsenal 1–1 (2–5 etter straffespark)

For etter 90 minutter, og scoringer av Victor Moses og Sead Kolasinac, skulle generalprøven avgjøres på straffespark. Det gikk bra for begge lag, helt frem til Chelseas keeper Thibaut Courtois gikk frem. Han blåste ballen over målet. Like etter var det nysignering Álvaro Morata som fikk prøve seg. Hans forsøk fra 16-meteren gikk utenfor, og dermed kunne Arsenal juble for seier i Community Shield.

Spanjolen ble hentet fra Real Madrid før sesongen og ble tidenes dyreste Chelsea-spiller. Men sammen med belgiske Courtois, ble Morata årsaken til Arsenals jubelscener.

Olivier Giroud satte inn den avgjørende straffen for Arsenal.

De største stjernene manglet

Dermed fikk de røde fra London en positivt oppladning før de serieåpner mot Leicester til helgen. Arsenal har mye å revansjere, etter en skuffende femteplass i Premier League forrige sesong.

– Vi hadde noen vanskelige øyeblikk i starten av 2. omgang, men etter det dominerte vi. Vi så farlige ut hele veien. Spillerne gjorde en god jobb i dag, sier Arsenal-manager Arsène Wenger, ifølge BBC .

Søndagens kamp var et møte mellom fjorårets vinnere av Premier League og FA-cupen, men begge lagene manglet viktige spillere. De regjerende seriemesterne stilte uten Eden Hazard (skadet) og Diego Costa (på vei bort).

Arsenal på sin side måtte klare seg uten blant andre de offensive stjernene Alexis Sánchez og Mesut Özil, samt stopperparet med Laurent Koscielny og Shkodran Mustafi. Rekordkjøpet Alexandre Lacazette var med fra start, og superspissen var nær å sende Arsenal i føringen i den første omgangen.

Franskmannen kombinerte fint med Danny Welbeck, før han fikk fyrt av et lurt skudd fra innenfor 16-meteren. Det traff stolpen, og Chelsea-keeper Thibaut Courtois kunne puste lettet ut.

De røde åpnet godt, og tidligere i oppgjøret hadde Alex Iwobi hatt en god mulighet til å sende Arsène Wengers menn i ledelsen.

Mål like etter pause

Målløst til pause, men det skulle ikke gå lang tid før det eksploderte etter hvilen. En Chelsea-dødball endte opp i føttene til Victor Moses. Han gjorde ingen feil og sendte de blå i ledelsen.

Antonio Contes menn vant serien i fjor. En årsak til det var at de til tider var potetette defensivt. Mot Arsenal holdt de lenge nullen. Men det må de takke blant andre keeper Courtois for. Et susende skudd fra Arsenals Granit Xhaka hadde retning krysset, men belgieren lå vannrett i hjørnet og avverget scoring.

Så raknet det for de blå. Først ble spanske Pedro direkte utvist etter en stygg takling. Så sprakk nullen.

Arsenals nysignering Sead Kolasinac stanget inn utligningen. 24-åringen kom fra tysk fotball før sesongen, og måtte inn da Per Mertesacker måtte ut med skade. Kolasinacs mål sørget for at duellen skulle avgjøres på straffer.

I straffekonken tok lagene i bruk den såkalt ABBA-metoden, et grep Det engelske fotballforbundet (FA) tar i bruk for å jevne ut fordelen laget som skyter først statistisk sett har i straffesparkkonkurransen. Lagene skyter én straffe hver først, men veksler så på å skyte to hver etter det. ABBA skal brukes i alle engelske cupkonkurranser denne sesongen, ifølge Telegraph .