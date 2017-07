Disse lagene lå i bunnstriden – så snudde det

TIL har så langt 14 poeng på 16 kamper denne sesongen. Kun Viking på 13 poeng ligger etter «Gutan». Det er hevet over enhver tvil om at de trenger seiere – mange seiere – for å holde plassen i Eliteserien.

Selv om det er over halvspilt serie betyr det ikke at nedrykket på noen måte er en realitet. Vi har sett på en rekke lag som har ligget dårlig an, men klart å snu det. Kanskje TIL kan lære noe av dem?

Aalesund (2016)

Oransjetrøyene fra Sunnmøre lå nest sist i Eliteserien med statistikken 5-5-12 og 20 poeng etter 22 kamper. Mange trodde laget skulle rykke ned. Slik skulle det på ingen måte gå. Laget vant syv av de siste åtte kampene og endte som nummer ni på tabellen med 42 poeng. Den tidligere TIL-spilleren Mustafa Abdellaoue var sentral med sine syv mål på de siste syv kampene.

Den virkelige oppturen startet med 4-1-seier borte mot Start 9. september. Så fulgte trepoengere mot Strømsgodset, Vålerenga, Odd, Bodø/Glimt og Viking før det ble 3–3 mot Haugesund i nest siste runde. Den sterke sesongavslutningen ble komplettert med 4-2-seier borte mot Sogndal.

Bodø/Glimt (2015)

Glimt lå godt plassert i nedrykksstriden etter 13 kamper av 2015-sesongen. Nest sist med åtte poeng og den mindre trivelige statistikken 2-2-9, poenget foran Sandefjord og poenget bak Tromsø IL på kvalikplass.

Så kom kampen som skulle snu alt for Glimt for to år siden. 28. juni spilte Glimt borte mot Vålerenga i Oslo. Som normalt sett den sesongen kom laget under 0–1 rett etter pause. Mot spillets gang utlignet Alexander Sørloth ni minutter før slutt. På overtid sjokkerte Trond Olsen hjemmepublikummet og dunket ballen i mål til 2–1.

Det skulle bli starten på en ellevill rekke av seiere. Rosenborg, Mjøndalen, Molde, Aalesund og Start ble alle overvunnet. Totalt sett vant Glimt åtte av de ni kampene i perioden fra og med kampen mot Vålerenga.

Dermed var plassen i realiteten berget, og Glimt endte som nummer ni med 40 poeng.

Haugesund (2014)

Etter 25 kamper av 2014-sesongen lå Haugesund med 24 poeng på 13. plass, likt på poeng med Sogndal på kvalikplass, og bare ett poeng foran Brann på direkte nedrykk. Sogndal var i den siste kampen blitt for sterke i 4-1-kampen. Nedrykk var en reell fare for vestlandsklubben som på 1990-tallet ble til etter sammenslåingen av klubbene Haugar og Djerv 1919.

Deretter skulle de ikke se seg tilbake. Fire strake seirer mot Sandnes/Ulf, Molde, Strømsgodset og Stabæk på et kritisk punkt i sesongen sendte laget opp på 36 poeng og 11. plass ved sesongslutt.

Molde (2013)

Seriemesterne fra 2012 fikk en skrekkelig start på 2013. 11 kamper ut i sesongen sto laget med syv poeng fordelt på en seier, fire uavgjorte og seks tap. Plassert trygt nederst på tabellen var det mange som begynte å tvile på det Ole-Gunnar Solskjær og resten av klubben drev med.

Etter en litt bedre periode midtveis i sesongen slo Molde-laget skikkelig til på høsten. Fra og med 22. serierunde og ut sesongen vant Molde syv av ni kamper. Til slutt endte laget som nummer seks med 44 poeng når sesongen var over etter 30 kamper.