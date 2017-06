Ekspert mener fotballen lever i en fantasiverden: – Har fornektet doping i årevis

Om ett år skal Russland arrangere VM i fotball.

Det har allerede vært en rekke kontroverser knyttet til arrangøren, men nå truer en mulig dopingskandale med å kaste nye skygger over mesterskapet.

Hele den russiske 23-mannstroppen fra VM i Brasil i 2014 etterforskes for doping, ifølge Mail on Sunday .

Fem av disse skal ha vært en del av Russland-laget som røk ut av prøve-VM lørdag.

I desember i fjor ble McLaren-rapporten publisert. Den viste at over 1000 russiske utøvere fra 30 ulike idretter, både sommer- og vinteridretter, deltok i et systematisk dopingprogram .

Mail on Sunday har sett nærmere på hvordan de ulike idrettene er rammet av dopingskandalen som blant annet førte til at en rekke russiske utøvere ble nektet OL-deltagelse i Rio i fjor. Ifølge avisen knyttes 34 russiske fotballspillere til dopingrapporten. Dette inkluderer de 23 spillerne i VM-troppen i 2014, som røk ut allerede i gruppespillet.

At spillerne knyttes til rapporten, trenger imidlertid ikke å være ensbetydende med at de har dopet seg. Det er foreløpig snakk om mistanker som må etterforskes nærmere.

FIFA bekrefter etterforskning

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) sitter på omfattende etterforskningsmateriale, men det er foreløpig uklart hvordan de vil ta saken videre.

– FIFA etterforsker fortsatt anklagene som er kommet mot fotballspillere, uttaler en talsperson for FIFA til Mail on Sunday.

Den russiske visestatsministeren og lederen av det russiske fotballforbundet, Vitalj Mutko slår søndag tilbake mot anklagene.

– Det har aldri vært, og det kommer aldri til å være, noe dopingproblem i vår fotball. Vårt landslag testes hele tiden, og det testes etter hver eneste kamp, sier han til nyhetsbyrået TASS.

Mutko spilte for øvrig ifølge McLaren-rapporten en sentral rolle i det systematiske dopingprogrammet i Russland.

Fotballspilleres mulige involvering i dopingskandalen åpner imidlertid ikke bare for spørsmål om Russlands egnethet som VM-vert. Det åpner også for spørsmål om dopingbruk i fotballen.

I motsetning til andre idretter, har ikke dopingskandaler preget fotball i stor grad.

I VM-sammenheng er ingen blitt dopingtatt siden 1994. Det var til gjengjeld Diego Maradona, som regnes som en av tidenes beste fotballspillere. Argentineren testet positivt for efedrin.

Ronaldo: – Ingen doping i fotball

En annen av fotballens aller største stjerner, Cristiano Ronaldo, ble i 2013 spurt om temaet.

– Det er et vanskelig spørsmål, men jeg tror ikke det brukes doping i fotball. Det er et lagspill, og jeg tror ikke det er nødvendig å ty til doping for å øke prestasjonene dine, svarte han.

En rekke fotballpersonligheter har gitt uttrykk for lignende synspunkter. En generell oppfattelse blant mange er at doping knapt eksisterer i fotball.

– Vi er sikre på at det ikke finnes systematisk doping i fotball, og det er ingen systematisk dopingkultur i fotball. Det er rundt 30.000 tester i fotball hvert år, mer enn noen annen sport, uttalte en talsperson for FIFA i 2014.

– Fotball har levd i dopingfornektelse

Det er over 65.000 profesjonelle fotballspillere i verden. I 2015 ble det ifølge FIFA gjennomført 32.362 dopingtester . 78 av disse var positive. Det utgjør 0,24 prosent. Det er et betydelig lavere prosenttall enn i idretten generelt.

Flere eksperter mener at de lave tallene er mistenkelige. Blant dem er Dick Pound. Han er tidligere president i Verdens antidopingbyrå (WADA), og sto også bak den første rapporten om dopingbruk i russisk friidrett.

– Vi har alltid hatt trøbbel med å få FIFA engasjert i problemet. I mange år virket det som at de mente at verdens antidoping-koder ikke skulle gjelde dem, sa Pound til CNN i fjor.

Først i 2006, som det siste store internasjonale særforbundet, godtok FIFA at fotballen skulle følge WADA-koden.

Nå mener Pound at det er helt avgjørende at FIFA gjør alt de kan for å komme til bunns i anklagene mot russiske fotballspillere.

– Det har vært en institusjonell fornektelse av doping i fotball i årevis. Jeg har sett mange presentasjoner av FIFA som tatt ut av en fantasiverden, om hvordan de ikke har et dopingproblem. De må absolutt ta denne saken alvorlig, sier Pound til Mail on Sunday .

Dopingeksperter rister på hodet

FIFA introduserte dopingtester allerede i 1966. I VM i 2014 ble det i samarbeid med WADA innført biologiske pass for samtlige spillere. Dette er senere også blitt innført i Champions League.

Jiri Dvorak var medisinsk sjef i FIFA i 22 år frem til i fjor. Mens han fortsatt var FIFA-ansatt, uttalte han at fotballen var ikledd ledertrøyen i antidoping-kampen . Han mente også at ingen positive tester under VM i 2014 viste at fotballen var ren.

– Se for eksempel på lagene i Champions League. Der har du 1.100 spillere. Hvis laget ditt når finalen, vil du ha blitt testet minst fem eller seks ganger uannonsert, sa Dvorak.

Arsenal-manager Arsène Wenger er imidlertid en fotballpersonlighet som har uttrykt bekymring for at det er store doping-mørketall.

Dopingeksperter rister på hodet over dem som mener at doping ikke har prestasjonsfremmende effekt for fotballspillere.

– Det er naivt å tro at det ikke finnes doping i fotball og andre idretter som krever veldig mye fysisk. Det er mange forbudte stoffer som er aktuelle. Når utøvere sier at det ikke finnes doping i deres idrett, blir jeg skeptisk. For det gjør det, med mindre vi snakker om sjakk og bridge, sa dopinggransker Rune Andersen til VG i 2014.

Mange fremholder også at de enorme summene i fotballen gjør dopingbruk mer sannsynlig.

Flere dopinganklager

På starten av 2000-tallet var Jaap Stam, Edgar Davids og Frank de Boer blant en rekke profiler i italiensk Serie A som testet positivt for stoffet nandrolon Nåværende Manchester City-manager Pep Guardiola testet også positivt, men ble flere år senere frikjent .

Det ble også rullet opp en stor dopingsak som omhandlet Juventus-laget som dominerte Fotball-Europa på 90-tallet. Saken startet da Roma-trener Zdenek Zeman uttalte at fotballen måtte «komme ut av apoteket».

Klubblege Riccardo Agricola ble dømt til fengsel for å gi Juventus-spillerne prestasjonsfremmende midler, inkludert EPO. Han ble imidlertid frikjent i ankesaken. Ingen av stjernespillerne ble tiltalt eller påført noen straff.

Det er også blitt spekulert på om Eufemiano Fuentes også var tilknyttet fotballen. Han har selv antydet dette. Den spanske avisen Le Monde publiserte i 2006 en rapport der de hevdet Barcelona og Real Madrid hadde samarbeidet med dopinglegen, men måtte senere betale erstatning som en følge av dette.

Når det kommer til doping og fotball, er det en rekke ubesvarte spørsmål. Fotballen har vært preget av dopingspekulasjoner, men få konkrete dopingsaker.

Nå gjenstår det å se hva etterforskningen av de russiske fotballspillerne munner ut i.