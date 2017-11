Elin (17) ble den store helten da Fløya berget plassen

fotball

Stortalentet og landslagsspiller Elin Åhgren Sørum scoret begge målene i 2–1-seieren mot Byåsen.

– Det var veldig deilig. Det var veldig bra å få de målene tidlig i kampen, men det viktigste var at vi vant og beholdt plassen, sier Elin Åhgren Sørum til iTromsø.

Før den siste runden var en rekke lag innblandet i nedrykksstriden, inkludert Fløya. Men med seieren i Trondheim i dag, var det ingen tvil:

Fløya skal også neste sesong spille i 1.-divisjon.

– Dette er fantastisk deilig. Stemningen har vært ekstremt bra helt siden vi dro fra Tromsø i går kveld. Det generelle inntrykket i laget har vært at vi kan mye bedre enn vi har fått ut i år, og at vi er for gode til å rykke ned. Det tror jeg var en sunn holdning i dag. Vi tenkte lite konsekvenser, jobbet for hverandre og dro seieren i land, sier spillende Fløya-trener Eline Torneus.

Sørum scoret Fløyas mål i det 4. og 8. minutt og sørget dermed for en perfekt start for de grønnkledde. Byåsens Live Aandal reduserte i det 27. minutt - men flere mål ble det ikke i kampen.

Fløya endte på 7.-plass i 1.-divisjon med 28 poeng.