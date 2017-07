Fem ting vi lærte av TILs vårsesong

Etter 16 kamper ligger TIL nest sist i Eliteserien med 14 poeng. Det er fire poeng opp til Kristiansund som innehar kvalikplassen. Nordmøringene har riktignok en kamp mer spilt enn Gutan. Her er fem ting vi lærte av vårsesongen:

1) TIL har bommet på overgangsmarkedet

Før sesongen fikk TIL fem millioner kroner av Trond Mohn til å forsterke spillerstallen. Sesongen er allerede halvspilt og TIL har fått minimalt igjen for pengene.

Slobodan Vuk ble hentet inn for å score mål, men det har foreløpig ikke blitt en eneste scoring i Eliteserien. Spissen har vært skadet, og det er derfor litt tidlig å felle en endelig dom over millioninvesteringen fra Slovenia. Men det han har vist til nå er lite oppløftende.

Mour Samb var et veldig spennende kjøp i vinter, men har fått spille lite og ikke bidratt med et eneste målpoeng.

Landsmannen Mehdi Dioury var sett på som en mer langsiktig investering og har spilt for TIL 2.

Lånesigneringen av Patrick Kpozo virker merkelig. Fikk han nok sjanser i TIL? Var han ikke god nok? Hva slags research gjorde TIL før de hentet ham? I tillegg ble Otto Fredrikson hentet inn til markedsavdelingen og som backup-keeper. Typisk nok ble keeperen skadet, noe som forsterket keeperkrisen i vinter.

I fjor traff TIL bra på spillerlogistikken (Aron Sigurdarson, Morten Gamst Pedersen, Thomas Lehne Olsen, Ulrik Yttergård Jenssen, Filip Loncaric), men 2017-signeringene står til strykkarakter.

Og det leder oss fram til punkt to.

2) TIL må hente tre spillere i sommer

TILs spillerstall er altfor ustabil i prestasjonene. På sitt beste har de slått Rosenborg på Lerkendal, men bunnivået er skremmende svakt.

Spillerne blir preget når det butter imot, og det er et stort savn av ledertyper. Profiler som går foran i krigen. TIL trenger spillere som kan gå inn i sentrallinja (midtstopper, midtbane og spiss).

Tom Høgli ville vært en ledertype, en samlende figur i spillergruppa. Det er til å forstå at Høgli ønsket et siste Europa-eventyr med FC København før han vender nesten hjem, og at TIL gikk med på det.

Like fullt er det forbasket synd at han ikke er TIL-klar før 1. januar 2018.

Har TIL penger til å kjøpe spillere i sommer? Svaret er nok i beste fall tja. Men – det er dyrere å rykke ned til OBOS-ligaen.

3) Valakari har dårlig tid

Hadde det vært mulig burde TIL-spillerne fått forkortet ferien sin kraftig etter den ynkelige prestasjonen i nøkkelkampen mot Sandefjord. Ikke som straff, men fordi TIL har så fryktelig mye de må øve på. Klubben har gjort en spennende trenersignering i Simo Valakari, men det tar tid å implementere nye tanker, et nytt system.

Finnen skal også bli kjent med spillerne. Det han aller først må få gjort noe med, er noe som ikke kan trenes på.

Entusiasmen og gløden i spillergruppa virket totalt fraværende i Sandefjord, og det er intet mindre enn uakseptabelt.

Og han må få spillerne til å få troen på seg selv. Mange av TIL-spillerne virker å være helt uten selvtillit.

4) Bør få satt en «ellever»

Det har vært altfor mange utskiftninger på laget. Det bidrar til at spillerne blir utrygge i rollene sine, og det går utover samhandlingen. Valakari bør fortest mulig finne ut hva som er hans beste lag, hans beste ellever. TIL kan ikke fortsette å bytte midtstoppere fra kamp til kamp. Klubben trenger en samspilt bakre firer.

Det er blitt 30 baklengs for TIL på 16 kamper. Det er flest i Eliteserien og slik kan det naturligvis ikke fortsette. Da kommer nemlig Åsane, Ullensaker/Kisa og Florø på besøk til Alfheim i 2018 ...

5) TIL trenger en kjempehøst

Utviklingen siden 16. mai er alarmerende. Kun to poeng har det blitt på de siste syv kampene. TIL er pr. i dag Eliteseriens dårligste lag.

Med kun 14 poeng på 16 kamper trenger TIL en kjempehøst for å berge plassen. 20 poeng på 14 kamper bør rekke til minimum kvalik. Men da må altså Gutan løfte poengsnittet fra 0,88 til 1,42 pr. kamp.

Nøkkelen blir å gjøre Alfheim til en fryktet arena. Det er den ikke pr. i dag.

TIL har kun vunnet en av syv kamper på Alfheim og er det dårligste hjemmelaget i Eliteserien.