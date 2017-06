Flovik har fått sparken som TIL-trener

ALFHEIM (iTromsø) : Den siste tidens spekulasjoner rundt Floviks framtid er nå avgjort. Etter det iTromsø kjenner til har TILs hovedtrener fått beskjeden fra klubbledelsen i dag, etter flere timers forhandlinger om en sluttpakke.

Han går av som trener umiddelbart. Klubben har også innkalt til pressekonferanse senere i ettermiddag for å fortelle om nyheten.

Flovik ble ansatt som hovedtrener i TIL i midten av august 2015. Da tok han over etter Steinar Nilsen som Flovik var assistent for fra januar 2014.

I hardt vær

22 måneder etter at han ble hovedtrener er altså være ute for Flovik, som har vært i hardt vær den siste tiden. Tre strake tap mot Lillestrøm (1-4), Vålerenga (2-4) og Molde (0-3) ble fulgt opp av 1-1 hjemme mot Sandefjord søndag. Gutan har dessuten bare en seier på sju hjemmekamper denne sesongen, langt bak det som er godt nok for en klubb med målsetting om å bli blant de åtte beste i Eliteserien.

Tidligere i juni skrev iTromsøs sportsredaktør om hva som var feil med Bård Floviks TIL-lag:

Etter 14 serierunder ligger TIL på 14 poeng, og nest siste plass på tabellen.

Verken Per Aronsen, styreleder i TIL Holding AS eller Stig Bjørklund. Styreleder i Tromsø Idrettslag, har besvart iTromsøs anrop tidligere i dag.

Uvisst om erstatter

Foreløpig er lite klart om hvem som blir Floviks erstatter, men etter det iTromsø kjenner til ønskes primært en trener utenfor byen som erstatter på lengre sikt.

Det er foreløpig uvisst hva som skjer med assistenttrenerne Lars Petter Andressen og Inge Takøy.

iTromsø kommer tilbake med mer.