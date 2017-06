Fløya-damene gikk på en smell mot Lyn: - Vet ikke hva som skjedde

Fløya-treneren håper det kommer forsterkninger i sommer. Fløyas damelag tapte mandag 0–3 borte mot Lyn.

– 1. omgangen var litt preget av at vi var på etterskudd i nesten alle situasjoner og de scoret to identiske mål der de kommer fri på høyresiden og møter på første stolpe. Det har vi vært gode på tidligere i sesongen, så hva som skjedde, om det var høy kampbelastning eller varmen, det vet jeg ikke, sier Fløya-trener Eline Torneus.

– For lite konkurranse

Torneus håper på noen nye fjes inn i sommer.

– Vår største utfordring er at det er for lite konkurranse om plassene. Vi får håpe det kommer noen nye elever til UiT som kan være med å styrke troppen. Samtidig har vi mange jenter som er ferdig på videregående som vi må sikre et godt nok tilbud for å bli. Vi holder øynene åpne, og jeg kjenner også mange folk, men primært ønsker vi å beholde stammen med noen nye fjes inn, sier Torneus.

BUL neste

Nå venter hjemmekamp mot Bossekop UL (BUL) neste helg.

– Jentene er oppegående og klar på hva som gikk feil, så vi retter fokus inn mot et lag vi kjenner godt og har spilt mot flere ganger i vinter, sier Torneus.

Hun vil ikke svartmale situasjonen i 1.-divisjon.

– Lyn var veldig gode og vi løftet oss i 2. omgang, særlig etter kalddusjen like etter hvilen. Jentene står bra på og det er mange kamper igjen. Alle lag kan slå alle i denne avdelingen, sier Torneus, som avviser at hun selv vil gjøre comeback.

– Jeg har spilt noen kamper i 2.-divisjon og det går greit, men jeg er fortsatt redd for kneet og ønsker et liv etter fotballen, så jeg kommer nok ikke til å spille i 1.-divisjon. Det får holde med løping og toppturer, men fotball blir det nok ikke, sier den Torneus, som spilte i Toppserien så sent som i fjor.