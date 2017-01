Høgli bekreftet klar for TIL - sjekk lengden på avtalen!

I dag melder TIL i en pressemelding at Tom Høgli er klar for TIL-comeback fra 1. juli, når kontrakten med FC København utløper.

– Jeg hadde også andre alternativ, men det var TIL jeg hadde lyst å spille for. Det skal bli veldig godt å komme tilbake til byen og jeg gleder med veldig til å bidra både på og utenfor banen. Det kommer til å bli en spennende utfordring, sier Høgli i klubbens pressemelding.

– Jeg ser virkelig frem til å gå løs på en ny periode i TIL, legger han til,

– Vil bidra med erfaring

I TIL er man selvsagt godt fornøyd med å få en så god forsterkning på plass.

– Det føles veldig trygt å få en kapasitet som Tom inn i prestasjonsgruppen vår. Han kommer til å bli en viktig brikke i byggingen av laget som skal etablere seg på øvre halvdel i Eliteserien, sier sportssjef i TIL, Svein-Morten Johansen.

– Han vil bidra med sin erfaring fra landslaget, Club Brügge og FC København i tillegg til at han kjenner TIL fra tiden da han var her tidligere, legger han til.

– Et viktig signal

I februar fyller Høgli 33 år. Det betyr at den ferske TIL-kontrakten løper til Høgli er nesten 37 år.

Dette sier Johansen om lengden på avtalen:

– Grunnen til det har vært at vi ser at han har en bra fysikk. Vi tror at kroppen hans klarer den tiden. Det tror han selv også, sier TILs sportssjef muntert.

– Vi gir et signal til spillerstallen og supporterne om at vi legger løpet inn mot 2020. Signalet med Tom er en sterk del av det.

– Bygger dere mot et medaljelag for jubileumssesongen 2020?

– Vi bygger i hvertfall klubben sterkere og sterkere. Vi ønsker å vise omverdenen hvem som vil være med på det løpet. Det er også et signal for spillerne som er under kontrakt. Vi ønsker å være offensiv inn mot 2020.

Tom Høgli har vært opptatt med FC København-trening i dag, og har ikke vært tilgjengelig for kommentar foreløpig.