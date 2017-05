Glimt vant det nordnorske derbyet etter en høydramatisk kamp. Vi fulgte kampen!

TUIL 2–3 Glimt (SLUTT)

90. min + 3 min: TUIL får frispark og får alle mann fram, inkludert Flasza. Det hjelper ikke og ballen går ut til utspill.

90. min: Da går vi inn i overtid, og det legges til fire minutter.

87. min: TUIL har ikke klart å skape noe etter reduseringen.

81. min: Grisetakling av Mathias Normann på Mohammed Ahamed. Fortjent gult kort.

80. min: Lysvoll blir byttet ut rett etter scoringa, og inn kommer Tor Martin Mienna. Nå blir det spennende sluttminutter på TUIL Arena!

79. min: Fantastisk TUIL-fotball! Steffen Skogvang Pedersen blir spilt fri på høyrekanten, og høyrebacken legger ballen smart inn i boksen. Der kommer Ahamed og plasserer ballen i hjørnet. 2–3 og det er kamp igjen!

77. min: Glimt har full kontroll på oppgjøret og TUIL sliter med å få etablert et trykk på gjestene.

67. min: TUIL gjør et bytte. Lars Henrik Andreassen ut, Elias Skogvoll inn.

65. min: Emil Jonassen og Glimt får corner, og venstrebacken slår den inn i feltet. Flasza skal egentlig ha en enkel jobb med å plukke den, men bommer fullstendig og Glimt øker til 3–1. Moberg sist på ballen.

62. min: Plutselig en kontring for TUIL, som til slutt havner hos Kjæve på kanten. Den går via en Glimt-spiller til corner, som Abelsen treffer dårlig på.

60. min: Vegard Moberg løper langs kanten, men blir fotfulgt av Mohammed Ahamed.

57. min: Akkurat nå skjer det veldig lite på TUIL Arena. Glimt trykker hjemmelaget for øyeblikket.

52. min: TUIL prøver seg, men får til lite spill. Lars-Gunnar Johnsen gir fra seg ballen enkelt.

49. min: Olsen legger ballen igjen til Jose Angel Jurado på 20 meter. Han skyter på direkten, og ballen går i tverliggeren. Emil Jonassen får muligheten rett etter, men skuddet hans går i nettveggen.

47. min: Abelsen og TUIL får frispark på 16-meterstreken på kanten. Abelsen prøver seg på et frekt skudd, men Friedrich redder den. Bra frispark!

46. min: 2. omgang er i gang!

TUIL 1–2 Glimt (PAUSE)

45. min: TUIL og Glimt går inn til pause på 2–1 til gjestene.

44. min: Glimt får frispark på midtbanen, og da velger gjestene å fylle opp i boksen. Denne gangen har faktisk hjemmelaget god kontroll.

42. min: TUIL har herjet med Glimt det siste kvarteret. Lukter utligning på TUIL Arena!

38. min: Mohammed Ahamed er god akkurat nå! Vinner ballen høyt i banen, og etter fint spill med spisskollega Lysvoll får han ballen tilbake. Den spiller han ut i feltet, men der er det ingen med blå drakt. Kunne blitt veldig farlig!

35. min: Mohammed Ahamed drar med seg ballen og skaffer frispark. Den ballen blir slått inn av Abelsen, og Friedrich glipper i feltet. Lysvoll får slått den ballen i feltet og Ahamed får den på åpent mål og den blir reddet på streken. Hele TUIL Arena roper på straffe eller at ballen er i mål, vanskelig å si, men en enorm mulighet!

32. min: Endelig fikk vi litt TUIL-spill! Håkon Kjæve får ballen fra rundt 20 meter, og klinker til med høyrebeinet. Dog er skuddet dårlig plassert og ender rett i klypene på Friedrich.

29. min: TUIL sliter voldsomt med å i det hele tatt få seg på Glimts banehalvdel. Totalt sjanseløse mot de gulkledde.

25. min: Det er helt fortjent at Glimt er i ledelsen. TUIL har ikke gjort noe som helst etter 1–0-scoringa og virker senket for øyeblikket.

22. min: Kristian Opseth demper ballen fra rundt 25 meter, før han banker til på volley. Den går faktisk i mål. Merkelig keeperspill av Flasza, men for en scoring! 2–1 til gjestene!

20. min: Patrick Berg slår inn et frispark i feltet, der ballen hopper fram og tilbake helt til Vegard Lysvoll klarerer befriende ut for TUIL.

18. min: Glimt styrer det aller meste utpå her, men sliter med å skape noe mot et kompakt TUIL-forsvar.

14. min: Etter noen hektiske åpningsminutter og et par dødballscoringer, har det roet seg ned på matta.

10. min: Kristian Opseth tar frisparket og skyter den i tverliggeren og ut. I boksen taper TUIL absolutt alle dueller, og Vegard Moberg skyter til slutt ballen i mål. 1–1 på TUIL Arena!

9. min: Elendig av Steffen Skogvang Pedersen når han klarerer ballen til Mathias Normann. Midtbanespilleren forserer framover og blir kontant taklet av Jonas Høylo Fundingsrud. Frispark til Glimt!

6. min: 1–0 TUIL!!! Den blir slått hardt inn i feltet, og etter klabb og babb, en fantastisk redning av Friedrich, før Tobias Vibe klinker til ballen. Den går via en Glimt-spiller og i mål!

6. min: Fint TUIL-spill fører til et innlegg fra Håkon Kjæve. Den blir klarert ut til corner.

4. min: Nervøs åpning av hjemmelaget. Med en gang de får tak i ballen, klareres den langt unna.

2. min: Det frisparket legges inn i boksen, og i feltet glipper keeper Flasza ballen! Heldigvis for TUIL ble det dømt offside på Mathias Normann.

2. min: Jonas Høylo Fundingsrud spiller sin første kamp for TUIL i 1. divisjon. Han starter med å lage et frispark fra rundt 30 meter.

1. min: Da er det nordnorske derbyet i gang!

1. min: Da nærmer det seg avspark på TUIL Arena! Rundt 200 tilskuere har møtt opp i det strålende været for å se TUIL-Glimt. Kan «Dalingan» vinne nok en gang mot Glimt? Eller tar Glimt nye tre poeng og befester seg posisjonen som det beste laget i denne divisjonen? Dette blir gøy!

Her kan du følge TUIL-Glimt fra 15.30.

Lagoppstilling (TUIL): Grzegorz Flasza - Steffen Skogvang Pedersen, Tobias Nygård Vibe, Jonas Høylo Fundingsrud, Lasse Nilsen - Håkon Kjæve, Lars-Gunnar Johnsen, Mathias Dahl Abelsen, Lars Henrik Andreassen - Mohammed Ahamed, Vegard Lysvoll

Lagoppstilling (Glimt): Ricardo Friedrich - Marius Lode, Thomas Jacobsen, Ulrik Saltnes, Emil Jonassen - Vegard Moberg, Jose Jurado, Mathias Normann - Patrick Berg, Kristian Opseth, Trond Olsen

På forhånd (TUIL): «Dalingan» holdt ut i nesten en omgang mot Sandnes/Ulf i Rogaland, men deretter gikk alt galt. Anders Jenssen ble utvist og hjemmelaget fikk straffe. Den satte Kjell Rune Sellin inn til 1–0 og da var kampen nesten kjørt for TUIL. Det endte med et hederlig 0–2-tap, men har i dag muligheten til å slå tilbake mot den nordnorske rivalen Bodø/Glimt. Fundingsrud går inn på midtstopperplass for Anders Jenssen, mens Flasza er tilbake på keeperplass. Lars Henrik Andreassen er også å finne i startoppstillingen igjen.

På forhånd (Glimt): Glimt vant på overtid mot Start på Aspmyra etter en høydramatisk 3–2-kamp på tirsdag. De gulkledde fra Nordland ledet 2–0, men Start hentet det opp til 2–2. Det ble likevel tre deilige og viktige poeng for Glimt etter scoring av Martin Bjørnbak på overtid, og Glimt leder 1.-divisjon med sine 13 poeng. Må stille uten midtstopper Martin Bjørnbak siden han fikk rødt kort mot Start.

Glimt leder 2–1 etter en ellevill volley fra 25 meter fra Kristian Opseth.

Vegard Lysvoll er «Glimt-dødaren», og scoret mot de gulkledde i 3–0-seieren 2012 og i 6–2-seieren i cupen i 2015. Vi følger det nordnorske derbyet live fra 15.30!