Nedtur i Valakaris debut - nå er TIL tabelljumbo

TROMSØ IL-MOLDE FK 1–2

ALFHEIM (iTromsø): Det var knyttet store forventninger til hva TIL kunne utrette etter at Simo Valakari ble ansatt som TIL-trener midt i juli.

Mot Molde som jager sølvmedalje tapte TIL, etter å ha tatt ledelsen etter 25 minutter. 1-0 ble til 1-1 etter 27 minutter, og 13 minutter før full tid scoret Molde igjen.

Ettersom Viking spilte 2-2 mot LSK ligger TIL nå sist på tabellen med 14 poeng og svakere målforskjell enn rogalendingene.

Men det startet bra

Allerede etter et drøyt minutt slo kaptein Simen Wangberg en god pasning i bakrom til Thomas Lehne Olsen. Sistnevnte ble stoppet av Molde-forsvaret, men man kunne ane en vilje fra et nytent TIL-lag.

Morten Gamst Pedersen mistet ballen på egen halvdel minuttet etter, men avslutningen gikk heldigvis for hjemmelaget over mål fra 20 meter. I neste angrep for TIL kom venstreback Kent-Are Antonsen fri for hjemmelaget på sin side. Innlegget traff nesten en medspiller i det som var noen hektiske første minutter på Alfheim.

TIL fikk tidlig med seg hjemmepublikum og hadde mye ball på Moldes banehalvdel i starten. Men etter nøyaktig 10 minutter var bortelaget bare centimeter fra å ta ledelsen. Isak Sswankambo gikk over hele TILs banehalvdel uten å bli stoppet.

Skuddet fra 16-meteren traff en TIL-spiller og gikk i bue over Kongshavn før den traff stolpen. Returen ble heldigvis for TIL plukket opp av en i rød og hvit drakt. 18 minutter var spilt da TIL fikk sin første sjanse. Gjermund Åsen skaffet TIL et frispark fra 19 meter på skrått til høyre for Molde-målet. Thomas Lehne Olsens frispark var ikke mer enn en halvmeter utenfor.

Flotte scoringer

Så smalt det for hjemmelaget. I det 25. minutt satt Åsen fart fremover på venstresiden. Han fant Mikael Norø Ingebrigtsen ute til venstre. Foran mål ventet midtspiss Thomas Lehne Olsen som satt inn 1-0 fra fem meter.

Men hvor lenge var Adam i paradis? Bare to minutter senere utlignet Molde og Sander Svendsen til 1-1 etter å ha spilt seg fram på TILs høyre side.

Etter at begge lagene hadde fått hver sin scoring roet oppgjøret seg ned igjen. Thomas Lehne Olsens gode skudd fra 25 meter i krysstverrliggeren og ut var det eneste å skrive hjem om før dommeren blåste av til pause.

Andre omgang startet i motsetning til den første ganske rolig. Ingen muligheter av betydning ble skapt det første kvarteret. Begge lagene forsøkte å angripe, men var samtidig svært opptatt av å forsvare seg. Som om de var fornøyde med ett poeng hver.

64 minutter ut i oppgjøret satt Norbye fart fra høyrebacken. Han løp 50 meter med ballen langs linja før han ga ballen fra seg til Ingebrigtsen som skar inn langs 16-meteren. Keeper ga retur på skuddet og på returen var Lehne Olsen nære ved å heade ballen i mål.

Minuttet senere dro Åsen seg fri nede ved dødlinja. Det knallharde innlegget langs bakken gikk forbi flere TIL-spillere. Hjemmelaget nære 2-1 der. Noen minutter senere kom Åsen seg på nytt fri. Foran mål fant han Lehne Olsen som avsluttet rett utenfor fra kort hold.

Ingen uttelling på slutten

Så kom Molde på sin første alvorlige visitt etter pause. Bare en feberredning av Kongshavn gjorde at Ruben Gabrielsen ikke satt 2-1 til bortelaget etter 72 minutter.

Lehne Olsen var virkelig frampå mot Molde. 74 minutter var spilt da han etter et innkast brassesparket ballen mot Molde-målet. Kun en god keeper berget bortelaget.

Bortelaget gikk opp i ledelsen etter 77 minutter. Et innlegg på bakre stolpe gjorde at Erling Braut Håland havnet i en duell mot Hans Norbye. Den vant førstnevnte og headet ballen i mål bak Kongshavn til 2-1 for Molde.

Valakari tok grep for å forsøke å ta poeng. Inn med Slobodan Vuk og Magnus Andersen. Men det var faktisk stopper Magnar Ødegaard som var nærmest å score.

Fakta: TIL 1 (1) - Molde 2(1) Mål: 1-0 (25) Thomas Lehne Olsen (Mikael Norø Ingebrigtsen), 1-1 (27) Sander Svendsen, 1-2 (78) Einar Håland Gult kort: Petter Strand, Molde Tilskuere: 3.812 Dommer: Trond Ivar Døvle Sjanser: 6-4