«Simo Valakari? Han er Finlands svar på Solskjær»

Valakari ble onsdag formiddag offisielt presentert som ny TIL-sjef. Det skjedde etter flere uker med forhandlinger og kulminerte med at den finske 44-åringen skrev under for klubben ut sesongen tirsdag kveld.

Når en ny trener presenteres i en fotballklubb, er det alltid spennende å se hva slags førsteinntrykk som skapes.

I tilfellet Simo Valakari hadde iTromsø omtalt 44-åringens kandidatur i over en uke etter at vi forrige onsdag avslørte at finnen var nært en TIL-avtale. Fram mot den offisielle presentasjonen har det vært interessant å sjekke hvilken type dette egentlig er.

Finske journalister jeg har snakket med med sier Valakari er en veldig tydelig og direkte leder. En som stiller krav og er ærlig mot omgivelsene. Man skulle tro at lederevner var en selvfølgelighet når man skal lede et lag, men i den situasjonen TIL er blir slike egenskaper ekstra viktige.

TIL er per i dag et bunnlag i Eliteserien, noe de har vært siden 2013. Derfor trengs åpenbart en kulturendring på Alfheim, og det har ledelsen erkjent når de valgte å sparke Bård Flovik i slutten av juni.

For noen dager siden snakket jeg med en finsk kontakt som har god innsikt i hva som rører seg innenfor fotballen der. Han ble langt fra overrasket da jeg sa at TIL var i kontakt med Simo Valakari.

- Han tok SJK opp fra ingenting til å vinne serien og cupen i løpet av få år, og er slik sett vant til å ha lite ressurser. Men da han følte at han ikke fikk gode nok spillere til å ta laget ut i Europa for å prestere, følte han at han måtte gjøre noe annet, sa han.

For ambisjonene er noe som gjør at Simo Valakari tør å ta steget ut fra Finland. Han har på mange måter gjort det han skal der, og har i lengre tid vært regnet som den neste finske treneren som skal prøve seg utenlands. Sparkingen fra SJK i vinter rokker ikke ved det.

- Simo er Finlands svar på Ole Gunnar Solskjær med tanke på ambisjoner som trener, fastslo kontakten min.

Statusen hans gjør at «overgangen» til Tromsø og TIL vekker oppsikt i nabolandet vårt. Til nå har jeg ikke kommet over en eneste finsk hovedtrener utenfor sitt eget land, med unntak av Valakari.

- Det sier litt om hva som skjer i finsk fotball for tiden. I Finland er dette store nyheter, fordi vi akkurat nå ikke har noen andre trenere i utlandet. Vi har både gode trenere og spillere, men alt handler om resultater, noe jeg også må levere her, sa Simo Valakari til meg etter pressekonferansen onsdag.

Dermed vil han ikke bare følges tett av et sulteforet Tromsø-publikum. Også finske medier og fotballinteresserte vil følge Valakari nærmest minutt for minutt i norsk fotball.

God tid har han heller ikke. 14 kamper gjør at det selvsagt ikke er rom for mange feilskjær for et TIL-lag plassert på nedrykksplass. Og styreleder Stig Bjørklund var tydelig på at resultater er det eneste som teller i høst for å berge TILs plass i Eliteserien.

TIL har siden 2006 hatt nordnorske trenere på rekke og rad i Ivar Morten Normark, Steinar Nilsen, Per-Mathias Høgmo, Agnar Christensen og Bård Flovik. Dermed er det et sjansespill å velge en for oss ukjent trener som Valakari. Usikkerheten ville uansett vært stor.

At Valakari ikke har noen bånd til Tromsø, og kan bringe inn helt nye ideer til en spillergruppe som virker som de mangler inspirasjon, kan fort vise seg å være et sjakktrekk av klubbledelsen.

Dette skjer etter at TIL-ledelsen de siste årene har tatt en rekke avgjørelser som har vist seg å være kritikkverdige. Her er det derimot på sin plass med skryt til de som bestemmer på Alfheim. Ingen hadde denne treneren på noen liste, og han framstår som langt fra traust og kjedelig.

Å dra opp en slik trener av hatten er både dristig og spennende. Noe TIL trenger i en tid der profilene er få på Alfheim.

Jeg opplever nemlig at den finske treneren har den x-faktoren som gjør at han kan klare å trekke med seg supportere, sponsorer og de som har sittet på gjerdet den siste tiden. TIL har per så langt i 2017 snittet på 1.000 tilskuere lavere enn budsjettert per kamp. Det betyr potensielt milliontap om det fortsetter på samme måte.

Bygger Simo Valakari et vinnerlag, og på samme tid skaper sårt tiltrengt entusiasme, kan han bli her i mange år.

Noen sterke hjemmekamper i løpet av høsten vil være nøkkelen til en god start for det som er «finsk fotballs rockestjerne».

Tervetuloa Tromssa, Simo!