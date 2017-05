Slik ble «Gutan» tatt i mot da de landet i natt

TROMSØ LUFTHAVN (iTromsø): Først klokken 01.45 natt til nasjonaldagen landet TIL-spillerne i Tromsø etter den sterke 2–1-seieren mot Rosenborg på Lerkendal 16. mai.

Der ventet en rekke supportere og russ - både inne og på utsiden - tålmodig for å hylle sine helter.

– Det har vært en fantastisk dag, og for å være helt ærlig har jeg trodd på seier hele tiden. Vi har hatt gode forberedelser, sier Bård Flovik stående i ankomsthallen på flyplassen.

– Sydlandske forhold

Da hadde han akkurat takket supporterne som hadde møtt opp for støtten.

– Å gjøre det vi har fått til foran et fullt stadion i Trondheim på 16. mai er godt gjort. En god påminnelse om at hadde vi tatt oppturene så er det deilig. Vi har et interessant mannskap, det gjelder bare å få stabilitet i det, sier Flovik til iTromsø.

– Se ut her, det er nesten sydlandske forhold, sier Flovik og peker ut på supporterne som hadde med seg bluss for å feire laget som hadde senket Rosenborg.

– Det viser bare om hvor stort engasjementet er og hvor mange som bryr seg. Jeg vet veldig godt at er det nedturer får vi kjørt oss og er det oppturer så er det bra, sier Flovik.

– Sjelden hørt et stadion så stille

Mikael Norø Ingebrigtsen og Aron Sigurdarson var duoen som scoret TIL-målene på Lerkendal. Sigurdarsons første og Ingebrigtsens andre eliteseriemål for sesongen. Etter en snaut to timer lang flytur hjem fra Værnes utenfor Trondheim var det mildt sagt en god følelse å komme tilbake til Tromsø med seier i bagasjen.

– Jeg har vel sjeldent hørt et stadion så stille som etter at jeg scoret, sier Ingebrigtsen som scoret utligningsmålet to minutter før pause.

– Det var bare å løpe bort foran våre egne supportere å juble, sier han med et smil.

Fem minutter før full tid kompletterte Aron Sigurdarson dagen sett med TIL-øyne da han scoret seiersmålet.

– Det føles utrolig godt enda, men nå er jeg bare klar for å gå hjem og legge meg, sier islendingen.