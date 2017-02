Slik blir den nye TV-hverdagen for norsk fotball

Når Eliteserien sparkes i gang 1. april er det ikke bare liganavnet som er annerledes fra fjoråret. Nytt av året er også at Discovery har rettighetene til toppdivisjonen. Det medfører flere endringer for publikum.

En av de største endringene er at antallet kamper på åpne kanaler økes fra to til fire.

En typisk eliteseriehelg på Discoverys kanaler blir da slik:

Lørdag 18:00: Én kamp vises på Eurosport Norge.

Søndag 18:00: Én kamp vises på Eurosport Norge. Fire kamper på betalingskanaler.

Søndag 20:00: Rundens hovedkamp vises på Eurosport Norge.

Mandag 19:00: Mandagskampen vises på MAX.

Mer Brann på TV

Økningen i antall kamper på åpne kanaler er en gledelig nyhet for Brann-supporterne. Av 17 runder med TV-kamper som er satt opp så langt, vises samtlige Brann-kamper på åpne kanaler. Dette er i stor kontrast til TV 2-avtalen i fjor, hvor Brann bare hadde 4 av 30 seriekamper på åpne kanaler. Sportsdirektør i Discovery Norge, Jan Erik Aalbu, sier at de største lagene og kampene skal prioriteres i den nye TV-ordningen:

– «Fotball til folket» har hele tiden vært visjonen, og det ønsker vi å gjøre med flere kamper å legge de største kampene på åpne kanaler. Vi ønsker å gjøre det beste av Eliteserien tilgjengelig for alle, forklarer Aalbu.

BT omtalte 12. februar at Branns reelle tilskuersnitt var 9964, ikke 12.337 som ble offentliggjort. Kommersiell leder i Brann, Camilla Schutz, mener at den nye avtalen er positiv for klubben, og tror flere åpne kamper vil trekke publikum til Brann Stadion:

– Jeg mener det er positivt fordi det vil skape økt oppmerksomhet rundt våre kamper. Økt oppmerksomhet gjør at flere vet det er kamp og at flere vil komme, sier Schutz.

– En god avtale

Knut Kristvang er daglig leder for Fotball Media, et felleseid selskap til Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball. Han sier til BT at han er fornøyd med avtalen som er gjort med Discovery:

– Det er en god avtale for alle, både norsk fotball, klubbene, mediepartner og publikum. Avtalen har et såpass langt tidsperspektiv at de som er involvert får mulighet til å utvikle produktet langsiktig underveis i avtaleperioden, sier Kristvang.

Sportssjef i VG, Øyvind Brenne, mener også det er viktig med en oppjustering i satsning på norsk fotball:

– Norsk fotball har hatt et imageproblem de siste årene som følge av dårlige resultater, både på klubb- og landslagsnivå. Med økt satsning på Eliteserien, ønsker vi å løfte interessen for norsk fotball opp igjen, sier Brenne.

Nye konsepter

Aalbu mener publikum kan forvente et godt og variert produkt:

– I tillegg til flere åpne kamper, vil vi også lansere «Derby-lørdag» hvor lokalderbyer som Brann-Viking vil være i fokus og «Supersøndag» med to åpne kamper. Et storoppgjør som Brann-Rosenborg vil være en typisk «Supersøndag»-kamp.

«Supersøndagen» vil også inneholde kamper fra grasrotfotball, alt fra 2. til 8. divisjon:

– Vi ønsker å trekke grasrotfotballen frem i lyset, sier Aalbu.

Kristvang i Fotball Media påpeker også en annen viktig forskjell i det nye TV-oppsettet:

– Antall kamper i hovedrunden kl. 18.00 på søndagene øker fra tre til fem kamper. Det er dermed totalt sett færre kamptidspunkter i runden å forholde seg til, sier Kristvang.

Mesterfinale og Fotballgalla

I forkant av sesongen vil det også holdes en «Mesterfinale» mellom serie- og cupvinner, lignende Community Shield i England. Denne vil i år være mellom serie- og cupmester Rosenborg og Brann som tok sølv i Tippeligaen i fjor:

– Vi håper at en slik kamp blir tradisjon i Norge som i England, sier Aalbu, som er opptatt av at årets finale ikke skal bli et engangstilfelle.

Etter sesongen vil det også holdes en «Fotballgalla». Her skal årets spiller, årets trener osv. kåres.