Slik blir sikkerheten under Norway Cup: – Ikke mulig å sperre av hele området

Lørdag 29. juli sparkes en av verdens største fotballturneringer i gang i Oslo. Rundt 25.000 barn og ungdom samles på Ekebergsletta for å spille fotball, møte nye venner og hygge seg.

Å sørge for sikkerheten til alle som ferdes på Ekebergsletta disse dagene er noe arrangøren bruker mye tid på.

– Selv om vi hadde ønsket å sperre av hele området, så hadde det ikke vært mulig å gjøre det, sier sikkerhetsansvarlig for Norway Cup, Cato Løken, til Aftenposten.

– Tar innover oss situasjonen

Blant utfordringene på Ekebergsletta er veien som går midt over hele området. Som blant annet sørger for busstransport av lag og publikum opp til sletten.

Men denne veien er ikke det eneste problemet.

– Det er 15 gangveier som leder inn på sletten hvor kampene foregår. Så skal vi jo spille kamper på seks andre steder i Oslo også, påpeker Cato Løken.

Likevel tror han at det kommer til å være trygt å være på Ekebergsletta fra 29. juli til 5. august.

– Det er nok det tryggeste stedet du kan være i Oslo den uken. Vi har ikke hatt noen alvorlige hendelser i løpet av disse årene. Det betyr ikke at det ikke kan skje i år, men vi føler det er trygt.

Samtidig er de klar over risikoen som er.

– Vi ønsker ikke å gå i detaljer på sikkerhetsopplegget, det ville vært taktisk feil. Men vi tar innover oss den situasjonen som er nå, etter hendelsene som har skjedd i Europa den siste tiden, fortsetter Løken.

Avviser ikke bevæpning

Politiet har foreløpig ikke utarbeidet ordren for Norway Cup. De sier at de vil vurdere både bevæpning og stenging av veien fortløpende.

– Pr. nå er det ingenting som tilsier at vi skal ha beredskap utover den normale beredskapen vi står i, sier politiinspektør og leder for felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt, Janne Strømner.

Neste uke skal de sette seg ned og se på tiltakene i forbindelse Norway Cup. Da vil blant annet annen trafikkflyt i Oslo bli tatt med i betraktningen. Samtidig kan det fort ende med bevæpnet politi på Ekebergsletta.

– Vi har hatt tre somre på rad med bevæpning der oppe. Jeg tenker at stikkordet for oss er å være synlig til stede på sletten. Det gjør at vi skaper trygghet for publikum, så ser vi også hva som skjer og om det blir noen endringer av trusselbildet, sier Strømner.

– Det kan skje oss også

Blant annet skal Norway Cup gjennomføre sikkerhetskurs for dem som skal være frivillige under dagene på Ekebergsletta. Totalt syv forskjellige kurs blir holdt.

– Vi tenker forebyggende. Lykkes vi fullt ut med det, vil sannsynligheten for at det oppstår en hendelse reduseres. Vi arbeider selvfølgelig likevel med beredskapsplanverket for å kunne stå godt rustet ved en uønsket hendelse, forteller tidligere Brigadesjef i Oslo brann- og redningsetat, Lars Grimsgård, til Norway Cups egne hjemmesider.

Han skal være ansvarlig for brannsikkerheten under Norway Cup. Men det er ikke bare brannsikkerhet man må ta hensyn til.

Løken forteller at politiet kommer til å være godt representert under fotballfesten i Oslo.

– En forutsetning for å kunne arrangere Norway Cup er basert på de tjenestene vi får fra politiet. Uten dem hadde det ikke vært mulig, sier Løken.

Samtidig er de klar over at det er en risiko ved slike store arrangementer.

– Vi forbereder oss veldig godt, vi er ikke naive. Vi tror ikke at det ikke kan skje hos oss. Det kan skje oss også, sier Løken alvorlig.

