TIL sikret plassen – har vunnet fire på rad

fotball

TROMSØ-HAUGESUND 2–0

Alfheim-publikummet kunne juble da TIL tok sin fjerde seier på rad etter å ha slått Haugesund 2–0 søndag.

Forutsetningene var klare før søndagens nest siste serierunde. TIL hadde 34 poeng. Aalesund på kvalikplass hadde 29 og Sogndal på direkte nedrykk sto med 28 poeng. Dermed kunne TIL i teorien tape og trass i det berge plassen.

23 poeng på 13 kamper

Men det skulle bli med teorien. Mål fra Thomas Lehne Olsen og Morten Gamst Pedersen sikret en 2-0-seier for TIL som dermed er på sikker plass med 37 poeng. Det betyr en 11. plass med en serierunde igjen. Går alt TILs vei kan laget faktisk ende opp som nummer seks. Da må TIL i hvert fall gjøre jobben og slå Brann i Bergen om en liten uke.

Tallene viser uansett en enorm forvandling for et lag som etter 16 serierunder hadde 14 poeng og lå nest sist. 13 kamper senere har klubben med den ferske treneren Simo Valakari ved roret tatt 23 poeng. TIL har vunnet de fire siste kampene, og fem av de siste seks i Eliteserien.

Thomas Lehne Olsens 1-0-scoring etter bare 21 minutter var hans mål nummer 10 for sesongen. Det er første gang siden Zdenek Ondraseks 14 nettkjenninger i 2012 at en TIL-spiss scorer tosifret antall mål.

Startet rolig

Kampen startet veldig rolig fra begge lags side. Det er vanskelig å si om TIL var nervøse. Hjemmelaget klarte i hvert fall ikke skape noen farligheter.

Ikke før i det 21. minutt. Da satt Lasse Nilsen fart på venstresiden og fant via Gjermund Åsen nevnte Thomas Lehne Olsen. Sistnevnte scoret sikkert alene med Haugesund-keeper Helge Valvatne Sandvik til 1–0. «Gutan» hadde i resten av omgangen en viss kontroll. De gangene gjestene fra Vestlandet var i nærheten var da TIL slurvet litt i oppspillene.

Andre omgang startet med et smell fra TILs side. Morten Gamst Pedersen feide den mulige tvilen som skulle være der til side, og scoret direkte fra corner. Det gjorde at TIL slapp ned skuldrene og presset på for ytterligere scoringer.

Mikael Norø Ingebrigtsen var bare centimeter fra å øke ledelsen etter 68 minutter. Skuddet som kom etter pasning fra Kent Are Antonsen gikk dessverre for TIL rett utenfor. Uten at det hadde noe å si for sluttresultatet.

TIL kontrollerte kampen inn og kunne søndag kveld feire Eliteserien 2018.

FAKTA

Eliteserien, 29. runde

Alfheim stadion, søndag

TIL 2 (1)

Haugesund 0 (0)

Mål: 1–0 (21) Thomas Lehne Olsen (Gjermund Åsen), 2–0 (48) Morten Gamst Pedersen

Gult kort:

Tilskuere: 3.863

Dommer: Trygve Kjensli, Nesodden IF