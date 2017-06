TIL-supportere forlot Alfheim i sinne: «Gutan» lå under 0–4 etter 25 minutter

TIL 2–4 Vålerenga

Vålerenga kom best i gang på Alfheim-matta, og Moa satte ballen i nettmaskene allerede etter kun to minutter. Målet ble annullert - korrekt - for offside. Det var dog bare forsmaken på hva som skulle komme for «Gutan».

Stillingen etter 25 minutter på Alfheim: 4–0 til gjestene fra hovedstaden.

Marerittstart

For det skulle ikke ta lang tid før Vålerenga fikk en scoring godkjent. Syv minutter var spilt da JonatanTollås Nation pirket ballen i mål fra kort hold. Målet var av det noe heldige slaget, siden skuddforsøket til Magnus Lekven endte opp som en genial pasning.

Snaut 10 minutter senere gikk det fra vondt til verre for TIL. Rasmus Lindkvist parkerte alt som fantes av TIL-forsvar og sendte ballen perfekt til Ghayas Zahid. Vålerengas juvel dempet ballen før han curlet den lekkert i hjørnet.

Forlot Alfheim i sinne

Og som om ikke situasjonen var ille nok for TIL: Etter 18 minutter løp Bård Finne mot et ryggende TIL-forsvar. Han fikk løpe så lenge at han til slutt bare valgte å skyte, og skuddet var pent plassert. 3–0, og alle på Alfheim trodde ydmykelsen var komplett.

Men Vålerenga var ikke ferdig. 25 minutter spilt da Moa fikk ballen i boksen. Avslutningen var ikke av ypperste klasse, men den gikk i stolpen og i mål. Alt som kunne gå galt for TIL gikk galt, mens Vålerenga fant nettet uansett hva de prøvde seg på.

Seks minutter senere ble Hans Norbye byttet ut etter å ha blitt rundspilt i en halvtime. Inn kom TIL-kaptein Simen Wangberg.

Mange trodde kanskje at pipekonserten skulle starte på dette tidspunktet. De aller fleste valgte bare å forlate Alfheim i sinne, mens resten ble helt stille. Da dommeren blåste til pause, kom den forventede pipekonserten fra Alfheim-publikummet.

Burde utlignet

TIL hadde faktisk sine sjanser både på 0–0, 0–1 - og kanskje den største - på 0–4 før pause.

Aron Sigurdarson skapte kampens første Tromsø-mulighet da han driblet seg forbi Vålerenga-forsvaret. Skuddet var dog for dårlig plassert og gikk et stykke utenfor.

Etter seks minutter fikk Samb og Åsen tidenes mulighet til å sende hjemmelaget i ledelsen. Samb snappet ballen fra Markus Nakkim på Vålerengas banehalvdel og stormet mot mål. Pasningen til en helt ledig Åsen var altfor svak, og gjestene slapp med skrekken.

Etter 14 minutter burde definitivt TIL utlignet. Ulrik Yttergård Jenssen dro fram en pasning av ypperste merke og fant Mikael Norø Ingebrigtsen på et perfekt løp. Høyrekanten dempet ballen på utsøkt vis før han fyrte avgårde fra rundt 16 meter, men skuddet gikk i stolpen og ut.

Aron Sigurdarson burde redusert til 1–4 10 minutter før pause, men null og niks gikk TILs vei. Fra fem meter sto plutselig islendingen helt alene på blank kasse, men sleivet ballen utenfor.

Til pause sto det 4–0 til gjestene.

Vakker redusering

TIL hadde ingen planer om å gi seg riktig ennå og kom ut i 2. omgang med en helt annen innstilling. Etter 62 minutter spilt curlet Aron Sigurdarson kula i nettet fra rundt 20 meter. En utsøkt redusering som tente et lite håp hos både supporterne og «Gutan».

TIL fortsatte å male på i 2. omgang, og drømmen om et ellevilt comeback ble tent for alvor etter 74 minutter. Aron Sigurdarson spilte fri Mikael Norø Ingebrigtsen, som satte ballen i nettet etter et utsøkt mottak.

Etter 88 minutter trodde alle på tribunen at TIL hadde redusert for tredje gang, men Sigurdarsons frispark barberte stolpen.

Men det ble med drømmen om å hente opp Vålerengas firemålsledelse. Vålerenga vant 4–2 på Alfheim.

Kampfakta

TIL 2–4 Vålerenga (0–4)

Målscorere: 0–1 Jonathan Tollås Nation (7, Magnus Lekven), 0–2 Ghayas Zahid 0–2 (16, Rasmus Lindkvist), 0–3 Bård Finne (18), 0–4 Mohammed Abdellaoue (25, Ghayas Zahid), 1–4 Aron Sigurdarson (62), 2–4 Mikael Norø Ingebrigtsen (75, Aron Sigurdarson)

Gule kort: Ulrik Yttergård Jenssen, TIL. Robert Lundström, Ghayas Zahid og Magnus Lekven, Vålerenga.

Cornere: 1–4

Sjanser: 5–6

Tilskuere: 3539

Dommer: Tom Harald Hagen