Tom Høgli blir i FC København ut året

Tom Høgli blir FC København-spiller ut året. Etter planen skulle han slutte seg til Tromsø i juli, men nå er returen til Nord-Norge utsatt til nyttår.

En skade i Ståle Solbakkens tropp gjør at treneren vil ha med høyrebacken inn i Champions League-kvalifiseringen og en ny sesong i Superligaen. Han vil da trolig bli satset på som høyreback. Peter Ankersen, som var et kort opphold i Rosenborg, har fått et brudd i ankelen, og er ute i fire måneder.

– Det var en vanskelig situasjon for klubben med Peters alvorlige skade, og da klubben spurte om jeg kunne bli, handlet det bare om å finne en løsning. Jeg trives utrolig godt i klubben og i byen, og jeg blir gjerne og gjør mitt for å nå målene våre. Klubben har gitt meg mye, og jeg er bare glad for å kunne gi noe tilbake, sier Høgli til FCK.dk.

Dermed må Tromsø vente på å få 33-åringen i stallen.

– For Tromsø IL har dette vært en vanskelig sak, men vi har valgt å ta hensyn til Toms ønske om å utsette hjemkomsten til januar. Han vil få en mulighet til å spille Champions League samt å få en god avslutning i sin karrière i FCK, sier sportssjef i TIL, Svein-Morten Johansen.

TIL vil få en økonomisk kompensasjon, og et bredt samarbeid med den danske toppklubben.

– TIL har inngått en meget god avtale med FC København som innebærer et fast grunnbeløp og en bonus for Champions League i 2017 og 2018. Tilsammen kan TIL oppnå millionbeløp som vil gjøre dette «salget» til det største siden Saliou Ciss gikk til Valenciennes, sier Johansen i en pressemelding.

Avtalen går ut på at FC København kommer til Tromsø for å spille en oppvisningskamp. TIL vil også få bruke FCK sitt speidernettverk de neste årene, og åpner for deling av kompetanse.

Ståle Solbakken skryter av Høgli på klubbens hjemmesider.

– Det forteller mye om Tom som spiller og menneske at han velger å hjelpe klubben og laget i en vanskelig situasjon. Dette er en optimal løsning for oss som gjør at vi fortsatt har god dekning på høyrebacken. Vi er tilfredse med avtalen, og skylder både Tom og Tromsø en takk sier Solbakken.

Saken oppdateres