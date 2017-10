Tunstad la press på Lenning i toppscorerduellen

fotball

Tunstad scoret to mål da Kroken befestet 6.-plassen i 4.-divisjon med 6–3-seier borte mot byrival Ishavsbyen.

– For meg personlig var to mål litt for lite. Jeg burde i alle fatt hatt fire mål i dag, men det er ikke det viktigste. Det viktigste var at vi vant i dag etter en litt svak høstsesong så langt, sier Mats Tunstad til iTromsø.

Åtte mål foran

Tunstads to mål gjør at han nå er oppe i 43 mål totalt på 20 kamper så langt denne sesongen. Aleksander Lenning som har scoret 25 mål etter overgangen fra Kroken til Lyngen/Karnes i sommer, er med sine 35 nettkjenninger totalt, åtte mål bak Tunstad.

– Det er 50/50 enda, så får vi se. Han (Aleksander Lenning) har i hvert fall presset på seg nå, sier Tunstad.

Lyngen/Karnes spiller mandag «seriefinale» hjemme mot Skarp. Så møtes nettopp Lyngen/Karnes og Kroken på lørdag. Kroken avslutter sesongen med bortekamp mot Senja 2, mens L/K møter Finnsnes 2 i siste serierunde.

– 44 er målet

Tunstad tror imidlertid Lenning må ha 10 mål på de tre siste kampene for å ta toppscorertittelen.

– Målet mitt er alltid ett mål i hver kamp. Jeg skal ikke spille mot Lyngen/Karnes på grunn av bryllup (Christer Johsngård bryllup, journ.anm.). Da har jeg én kamp igjen, og da er 44 målet, sier Tunstad, som håper lagkameratene kan holde unna for Lenning i årets siste hjemmekamp.

– Jeg får satse på at de leverer i den kampen.

– Men er det ikke mulig å score mer enn ett mål mot Senja 2?

– Det er det jo, men jeg går alltid med mål å score ett mål i hver kamp, så får vi se, sier storscoreren.