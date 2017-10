Advarer mot forbudte stoffer i «ufarlig» kosttilskudd: – Mange bruker tilskudd, og det er bekymringsfullt

idrettspolitikk

Olympiatoppen advarer i en pressemelding norske idrettsutøvere etter at en nylig publisert spansk studie viser at et svært høyt antall «ufarlige» kosttilskudd inneholder stoffer som kan føre til en positiv dopingprøve. Studien er gjennomført av forskere fra Universitetet i Alicante, Valencia og Murcia i Spania, og tar for seg et større antall studier på området fra hele verden.

Studien viser at stoffene det er snakk om ikke er oppført på innholdsdeklarasjonen. De mener at enten er tilskuddene bevisst tilsatt stoffene, eller så er de forurenset fordi det tidligere er laget produkter med dopingstoffer samme sted.

Dersom idrettsutøverne tar disse kosttilskuddene, risikerer de å avlegge positiv dopingprøve. Derfor mener Olympiatoppen at det er viktig at utøverne kun tar stoffer som står på Wada-listen.

– Nok en gang ringer alarmklokkene om kosttilskudd, og vi må benytte anledningen til å minne alle utøvere om å være ekstremt aktsomme og forsiktige. Kosttilskuddsbransjen er et minefelt for idrettsutøvere som skal følge WADAs antidopingbestemmelser. Studien bør skremme idrettsutøvere, sine Ine Garthe, leder i ernæringsavdelingen i Olympiatoppen.

– Bekymringsfullt

Fredrik Lauritzen, leder for Avdeling for forebygging og folkehelse i Antidoping Norge synes det er flott at Olympiatoppen går ut med en tydelig advarsel om bruken av kosttilskudd.

– Mange bruker kosttilskudd som en del av det å trene, og det er bekymringsfullt. Det brukes ofte uten refleksjon om behov, om det gir en effekt, eller om det medfører risiko. Både for å bli tatt for doping, eller en helsemessig risiko, sier Lauritzen.

Han peker spesielt på kosttilskudd som lover å bygge muskler, gi høy fettforbrenning og ha en oppkvikkende effekt.

– Det er en mye større risiko på en viss type med kosttilskudd, tilskudd som lover mye når det kommer til muskelvekst og fettforbrenning har vist seg å ha større risiko. Det er også større risiko ved kosttilskudd som kjøpes gjennom nettbutikker, og spesielt på utenlandske nettsider, sier Lauritzen.

Tilfeller i Norge

Også her i Norge er det eksempler at det selges kosttilskudd som inneholder stoffer som ikke sto på deklarasjonen.

– Foreløpige resultater i en undersøkelse som nylig er gjort av Mattilsynet og Antidoping Norge viser at det også er kosttilskudd som er solgt i Norge som inneholdt forbudte stoffer, både deklarerte og udeklarerte, så risikoen er høyst reell også her, sier Lauritzen.

Inggard Leirrem er Norges fremste ekspert på antidopingarbeid, og han har sett mange slike undersøkelser.

– Dette er bare en ny bekreftelse på det som er blitt sagt tidligere. Det viser hvor viktig det er å være opplysende overfor idrettsmiljøet på dette området, sier Leirrem.

Han har selv vært borti flere tilfeller hvor kosttilskudd har vært utgangspunktet i en positiv dopingprøve.

– Mange har selvsagt sagt at det har vært et kosttilskudd, men så har det vært planlagt doping, det må vi regne med som en tilleggseffekt. Når man ser på den skogen av kosttilskudd som tulbys, ser man at det er en risikosone som kontinuerlig må holdes øye med, og advares imot, sier Leirrem.

– Dårlig sak

Han mener at en utøver som har fått i seg et forbudt stoff selv om det ikke sto i innholdsdeklarasjonen, har en dårlig sak. I 2000 ble vektløfteren Stian Grimseth tatt for bruk av stoffet nandrolon. Stoffet stammet fra et kosttilskudd, uten at det sto på innholdslisten for produktet. Grimseth ble utestengt, men fikk i ettertid et millionbeløp i erstatning fra selskapet som produserte tilskuddet.

– Man har ansvar for selv å vite hva man får i seg. Det har jo vært en del rettssaker om det. Stian Grimseth vant jo over produsenten og fikk en stor erstatning fordi de hadde løyet på innholdsfortegnelsen. Så reelt sett var han uskyldig, men han mistet jo et OL, sier Leirrem.

Også IOC har tidligere gått ut og advart mot bruken av kosttilskudd i idretten.

– Jeg pleier å ha to regler om kosttilskudd. Det første lød: «Hvis det virker, er det antagelig forbudt.» Det andre var «Om det ikke er forbudt, virker det sannsynligvis ikke.» Men jeg har måttet legge til en tredje regel: «Det kan være noen unntak», sier professor Ron Maughan, som leder gruppen for idrettsernæring i IOCs medisinske komité i fjor.

Kuttet tilskudd

I juli fortalte Cecilia Brækhus i et intervju med Dagbladet at hun hadde kuttet bruken av kosttilskudd av dopingfrykt.

– Nå føler jeg meg trygg og greier meg fint uten noen form for kosttilskudd, sier Brækhus til avisen.

Tidligere i år gikk også sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen ut og sa at Sykkelforbundet frarådet sine utøvere bruk av kosttilskudd, på grunn av muligheten for forurensning.

Over halvparten hadde forbudt stoff

I en av studiene ble 634 kosttilskudd fra ulike land testet, og 95 av disse inneholdt testosteron, nandrolon, eller boldenone, uten at det sto på innholdslisten. Alle disse stoffene står på Wada-listen over forbudte stoffer. I alle studiene hadde mellom 12 og 58 prosent av de testede kosttilskuddene forbudte stoffer.

– Denne bransjen er fullstendig ute av kontroll, og dessverre er det mange vi ikke kan stole på. Med ansvar for dette fagområdet i Olympiatoppen, oppfordrer jeg utøverne som har behov for å benytte kosttilskudd til kun å bruke kvalitetssikrede tilskudd fra Olympiatoppens interne liste, eller kosttilskudd som er testet og godkjent av Informed Sport, sier Ina Garthe.

– Ingen kan sove i timen

Toppidrettssjef Tore Øvrebø sier at det er en jungel av useriøse kosttilskudds-aktører der ute, og at Olympiatoppen ikke kan advare nok mot bruken.

– Dette er et område hvor utøvere og landslag aldri kan ta sjanser, og hvor ingen kan sovne i timen. Olympiatoppens oppgave er å hjelpe utøvere og lag til å ta gode, etiske valg, og samtidig advare om de mulige alvorlige konsekvensene av å ta dårlige valg, sier han i pressemeldingen.