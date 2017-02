Fluordebatten i langrenn: Her er mannen som mener han har svaret

Toril Stokkebø døde på slutten av året 2016, og fryktet at hennes mange år i smørebua var årsaken til at hun fikk nyrekreft med spredning.

Norges Skiforbund har hengt opp varselskilt i smøreteltene på norgescupen for å minne om at verneutstyr er viktig.

Dessuten har forbundet nedsatt en gruppe som skal finne ut hvor farlig fluor er, og hva som kan gjøres for å begrense bruken.

Flere arrangører skal arrangere renn i vinter der fluor ikke er tillatt. Det skyldes kampanjen «Tøff uten fluor».

Dette er saken Toril Stokkebø, medlem av Fossum, døde i slutten av november. Hun mente selv at 12 år i smørebua kan ha bidratt til at hun fikk kreft.

Holmen IL, som var Stokkebøs moderklubb, tok initiativ til skirenn der det ikke er lov til å bruke fluor

Team Asker, ved smøresjef Vegard Kvisle, støtter dette og har startet kampanjen «Tøff uten fluor.»

Skiforbundet har satt ned en gruppe som skal se på fluorbruken, og foretatt noen strakstiltak.

Nå henger advarsler om at verneutstyr er viktig, på smøreteltene i norgescupen.

Skiforbundets smøresjef Knut Nystad advarer mot at barn helt ned i syv-åtte års alder får fluor under skien.

Uvettig fluorbruk i barnerenn

Det at bruk av fluor brer seg stadig lenger ned i årsklassene, reagerer ikke bare Norges smøresjef Knut Nystad på, men også mange andre foreldre.

Ole Kristian Sauge er selv smørepappa og sterkt engasjert i dette temaet. Han forsto ikke hvorfor man må legge på åtte-ti runder med glider, for så å børste av alt etterpå.

Nå har han funnet en måte å gi skiene god glid på, uten bruk av fluor eller parafinglider.

Sauge har fått patent og støtte av Innovasjon Norge, samt kontrakter med Norges Skiforbund og Norges Skiskytterforbund.

Bygger på en russisk idé

Så hva er så Sauges glupe idé, som gjør at glidprodukter ikke er nødvendig for barn og mosjonister?

56-åringen fra Aurskog har videreutviklet en idé en russer hadde for mange år siden.

Stålsikling heter måten han preparerer skiene på. Det betyr å skrape av sålebelegg på skiene med et redskap som kalles stålsikkel.

Dette redskapet har to skarpe egger, som gjør skiene plane. Selve stålsikkelen slipes med et diamantbryne.

– Det som er viktig, er å få struktur i sålen. Den ene eggen lager langsgående strukturer, den andre lager en skisåle som har lite strukturer. Da får man to forskjellige egenskaper i det samme produktet.

Det geniale for mosjonister og barn er at skiene er klare til bruk etter sikling og børsting.

– Her kan du bruke en myk stålbørste eller en bronsebørste, som er billigere. Da har du ikke tilført noen skadelige produkter til skisålen eller miljøet rundt. Det er selvsagt mulig å bruke tradisjonelle glidprodukter og topping etter at du har stålsiklet skiene, men det er helt unødvendig for å oppnå god glid.

Med slik stålsikling mener Sauge at man slipper å slipe skiene på tradisjonell måte, man sparer tid, penger og miljøet. Og det beste:

Du kan selv gjøre jobben sammen med andre og øke din kompetanse.

– Jeg får høre at metoden med stålsikling vil ødelegge skiene. Det stemmer ikke. Dette er noe de fleste behersker med litt trening, uavhengig av alder og kjønn.

Mange skiklubber og grupper har sagt ja takk til demonstrasjon, mens noen verger seg fordi de er redd for at de tradisjonelle smøreprodusentene, som ofte også er sponsorer, ikke skal like konkurransen.

To forbund skrev kontrakt

Siden Innovasjon Norge syntes dette var interessant, og ga økonomisk støtte, fikk Sauge tilskudd til å videreutvikle ideen.

Han startet firmaet Norske ski AS, og fikk deretter avtaler med de to forbundene.

– Sauge er leverandør til smørebussen og har et godt supplement når det gjelder å rette opp strukturer og plane ski, sier Joachim Fekene.

Han er skipoolansvarlig i Norges Skiforbund.

Alle smører seg bort

– Jeg kan garantere god glid, men ingen kan garantere verdens beste glid uansett hva slags metoder og midler man bruker, kommer det fra Sauge, der han demonstrerer måten å jobbe på i Norges smøretrailer.

Gründeren mener at det bestandig vil være noen som smører seg bort.

– Det alle bør være opptatt av er at skiene glir godt, og at skisålen blir plan, slik at det er det er lettvint og trygt å jobbe videre med andre prepareringsmidler, sier han.

Tradisjonelt brukes «strykejern» eller varmejern som det heter, for å varme inn smøreproduktene for å skape glid.

Hvis ikke sålen er plan i utgangspunktet, kan det føre til brannskader på skisålen.

Finnes gode alternativer

Sauge ser at eliteløperne kan ha bruk for fluor som topping når det er konkurranse, men mener at stålsikling er ideelt for alle andre grupper.

– Det er viktig at folk skal vite at det finnes et godt alternativ og at de tør å prøve.

Smørepappaen har fulgt med på fluordebatten, og mener at det er mange som har ansvaret for at fluor ikke brukes mer enn høyst nødvendig for eliten.

– Jeg synes det er veldig trist at bruk av fluor for barn og unge, tar fokuset vekk fra skiglede og treningsprinsipper. Det er meningsløst at unge langrennsløpere ned i ti-elleve års alder, og enda yngre, skal bruke et slikt produkt under skiene. Da tenker jeg både på helse og miljø.

Holmen fikk informasjon

Henrik Pay, sportslig leder i Holmen langrenn, som har 400 medlemmer, har nylig hatt Sauge på besøk.

– Dette produktet er veldig bra for den gemene hop. For 80 prosent av dem som går på ski, holder det å stålsikle. Det fine er at man også kan arve ski, fordi det er lettvint å lage en ny struktur.

Pay sier at medlemmene i klubben var svært nysgjerrige.

– Dette er en enkel og god løsning for våre barn og de eldre utøverne.

