Her er dommen: Therese Johaug mister OL

langrenn

SEISER ALM/OSLO: Dermed ryker Pyeongchang-OL i februar for den 29 år gamle skistjernen. Johaug har tidligere gjort det klart at hun ikke vil rekke mesterskapet med en dom lenger enn 15 måneder.

I vinter ble hun dømt til 13 måneders utestengelse av Domsutvalget i Norges idrettsforbund, men Det internasjonale skiforbundet (FIS) valgte å anke dommen. De tok den videre til Idrettens voldgiftsrett (CAS). FIS mente at straffen ikke var streng nok.

I juni møtte Johaug til høring hos CAS i Sveits, og nå er den endelige dommen klar: Therese Johaug dømmes til 18 måneder, ifølge en pressemelding fra CAS. Dermed ryker OL for 29-åringen.

Det var 16. september i fjor at Johaug avla en positiv dopingprøve for det forbudte stoffet clostebol etter bruk av en kremen Trofodermin.

Lang prosess

CAS ga tidligere i sommer signaler om at behandlingstiden kanskje ville være kort, men det har ikke vært tilfelle. De ba nylig om utsatt frist til 18. august.

– På en måte er jeg nesten glad for at saken kommer opp i CAS, sa Johaug til NTB da det ble klart at FIS anket dommen på 13 måneder.

– Da får jeg en internasjonal dom, og da er det ingen som kan gå bak ryggen min og si at jeg ble straffet for hardt eller for mildt fordi jeg er norsk og ble dømt av en nordmann. Så for min del kan det være bra, egentlig.

Sjokkerte Langrenns-Norge

Johaug møtte svært fortvilet på pressekonferanse 13. oktober i fjor. En langrennsløper oppløst i tårer forklarte hvordan hun hadde stolt fullt og helt på landslagslege Fredrik Bendiksen, som skal ha sagt at leppekremen Johaug brukte under et treningsopphold i Livigno ikke inneholdt stoffer på dopinglisten.

– Jeg vil først starte med å si at jeg er helt knust. Vanvittig fortvilet og forbannet. Situasjonen er for meg helt ubeskrivelig, og det finnes ikke ord som beskriver hvor jævlig jeg har hatt det i ei uke nå, sa Johaug.

Nyheten sendte sjokkbølger utover norsk idrett. Det var den andre dopingsaken mot en norsk langrennsløper på få måneder, etter at Martin Johnsrud Sundby ble felt for brudd begått under 2014/2015-sesongen.

– Dopingsaken mot Therese Johaug legger omdømmet til norsk langrennssport i ruiner, skrev Aftenposten-kommentator Ola Bernhus.

Stor oppmerksomhet i utlandet

Nyheten fikk også stor oppmerksomhet utenlands, spesielt i andre langrennsnasjoner, som Sverige og Finland. Reaksjonene var spesielt sterke da da det ble klart at Antidoping Norge ville ha Johaug utestengt i 14 måneder.

– Dette undergraver troverdigheten for arbeidet med doping, sa den finske langrennsstjernen Sami Jauhojärvi til Ilta Sanomat.

Den svenske antidopingeksperten Ake Andrén-Sandberg mente Johaugs forklaring om kremen var tvilsom.

— Det er en usannsylig forklaring, men den er ikke umulig. Labratoriene i disse dager så bra at man i teorien kan finne stoffer i så små mengder at hun fikk det inn via en leppomade, sa han til SVT.

Saken oppdateres!