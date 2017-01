Nå leder han hele sirkuset: - Det er den største dagen i karrieren min

Nygaard vant like etter nyttår det kinesiske Vasaloppet. I dag var han igjen sterkest av samtlige da han spurtslo lagkamerat i Team Santander, Tord Asle Gjerdalen, i spurten av det 60 kilometer lange Kaiser Maximilian Lauf.

– Det var sykt snøvær i dag, mye kriging og ingen kom løs. Da bestemte jeg meg for å gå all in for seieren og si til meg selv at dette skal jeg ta. Da handlet det om å finne de rette posisjonene og ta det rette valget, og da gikk det veien. Det var helt rått, sier Andreas Nygaard til iTromsø.

Han legger ikke skjul på hvor stort dette var.

– Det er den største dagen i min karriere. Kina var stort det også, men å klare å krysse mållinja først i dag igjen, er jeg ekstremt fornøyd med. Å stå ikled gult og høre nasjonalsangen fikk nesten fram en tåre i øyekroken for en sindig kar som meg. Det var litt av en jackpot, sier Nygaard.

Leder sammenlagt

Ikke bare befestet Nygaard sin posisjon som langløpsseriens beste sprinter, der han nå leder med 70 poeng, hele 39 poeng foran svenske Markus Ottosson.

Han tok også over den gule trøya og leder nå Ski Classics-serien med 480 poeng, 26 poeng foran lagkamerat Gjerdalen. 77 poeng skiller nå Nygaard fra Stian Hoelgard på 3.-plassen.

– Det må være Aukland-effekten, flirer Nygaard.

Nå venter et renn i sveitsiske St. Moritz neste helg, før Marcialonga i Italia uken etter.

– Så blir det kanskje en tur hjem til Tromsø etter det, sier han.

– Sultne ulver

Den Tromsø-bosatte burfjordingen vil ikke si at han nå går for sammenlagtseieren, selv om det ser bra ut.

– Jeg hadde egentlig ingen ambisjoner om gult i år. Jeg trodde det var for tidlig. Vasaloppet var det store målet, så ville jeg se om jeg kunne ta noen seiere underveis. Men formen er tydeligvis god, så når jeg først går i gult, vil jeg kjempe med nebb og klør for å beholde den, sier Nygaard.

Han er ydmyk med tanke på konkurrente som nå kommer jaktende bak.

– Realistisk sett trodde jeg ikke jeg skulle være der jeg er nå, men man skal aldri si aldri. Kanskje kommer jeg fort ned på jorda, men akkurat nå svever jeg på en sky og skal gjøre det jeg kan for å beholde ledelsen. Jeg vil ikke si at jeg skal vinne sammenlagtseieren, det kommer mange sultne ulver bak som historisk sett er sterkere.

Men han kommer likevel med en advarsel til konkurrentene.

– Jeg har fokus på framtida, ikke det som er gjort før, så får vi se, smiler Nygaard.

Skal stoppe opp

Nå sier skiløperen at han skal bruke tid på å nyte øyeblikket.

– Man setter livet sitt på vent i kampen om å bli litt bedre for hver uke. Jeg gjør ikke mye annet enn å sove, trene, ha foks på meg selv og være superegoist. Det er dager som denne man lever for. Man har ingen garantier for å lykkes, uansett hvor bra jobb man gjør, så nå skal jeg stoppe litt opp og suge på den karamellen og kjenne på følelsen av å ha lykkes, sier Nygaard.