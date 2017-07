Det er en ny stemme på Alfheim, og han høres godt!

Den mye omtalte TIL-treneren fikk torsdag kveld endelig komme i gang med det han egentlig er i Tromsø for å gjøre. Være fotballtrener for et Tromsø Idrettslag som ligger nest sist i Eliteserien med bare 14 poeng på 16 kamper.

Selv om treningen på papiret skulle starte 18.00 var Valakari i god tid før det på Alfheim-matta. Han kunne nesten ikke vente på å komme i gang, og da spillerne i samlet flokk var på plass ute på banen tre minutter før seks sendte han dem rett i oppvarming. Her skulle ikke noe tid kastes bort.

– Nå skal vi restarte maskinen deres, gutter, sa den 44 år gamle finnen på en slik måte at ikke bare spillerne, men også alle som var på tribunen over 50 meter unna klart og tydelig fikk beskjeden.

Stemmen hans bærer så godt at om du går tur i Alfheim-området de neste ukene er det ikke usannsynlig at du vil høre en som snakker høyt og tydelig på engelsk. Det er ikke Simo Valakari som roper, det er Simo Valakari som snakker slik han trolig alltid har gjort på treningsfeltet.

Dette er en trener som er veldig tett på det som skjer på treningsfeltet. Ikke alle ledere er av denne typen. Noen velger å la assistentene kjøre treningene, og selv ha en tilbaketrukket rolle.

Tilbaketrukket er det siste ordet som kan brukes på det som er tiltenkt på å bli Gutans finske redningsmann. Normalt sett kan man telle antallet tilskuere på TIL-trening med en hånd. Denne torsdagen i godværet var nærmere 30 personer, samt en hund, nysgjerrige nok til å droppe andre ting i godværet for å se hva dette var for noe.

Valakari er en trener som ønsker å ha kamprelaterte øvelser på treningen. Gjennom den drøyt 80 minutter lange torsdagsøkta kjørte Valakari derfor en rekke pasningsøvelser der spillerne ble utsatt for press umiddelbart, og derfor må ta raske valg.

Spill forbi ledd og på små rom ble prioritert. Målet er få opp tempoet på offensive involveringer, og oftere ta de rette valgene.

Valakari mener også å ha sett at TIL sliter med å vende spillet. For ofte går de seg fast på enten høyre eller venstre side på motstanderens halvdel. Derfor gikk de 20 siste minuttene av torsdagens trening til å trene på hvordan man spiller seg ut fra et område i banen der det er mange motspillere, og raskest mulig får ballen over på motsatt side slik at man heller kan angripe derfra.

Dette er konkrete grep som kan bli viktige for et lag som fra før er utrygge på seg selv. De trenger enkle og tydelige beskjeder om hva de skal gjøre.

Finnen var heller ikke redd for å si ifra når spillerne ikke gjorde øvelsene som han ville.

– Vi er nødt til å begynne å tenke, gutter. Hva skjer om du løper hit i stedet for dit, sa Valakari til en mildt sagt lydhør spillergruppe midt i en sekvens av økta.

For spillerne er første trening med ny trener litt som første dagen på en ny jobb. Det er blanke ark, og spillere som tidligere ikke har fått så mye spilletid kan se sitt snitt til å overbevise den nye sjefen.

At TIL ligger nest sist på tabellen betyr også at de som har vært mye å se på banen i vår ikke har levert. Presset på de etablerte spillerne er dermed også voldsomt.

Valakari ønsker å endre tankesettet til spillerne slik at TIL igjen kan begynne å vinne. Det er ingen enkel oppgave vel vitende om at mange av Gutan over flere år har hatt en rekke dårlige opplevelser i Eliteserien. Dette er tross alt et lag med spillere som senest de to foregående sesongene har kjempet mot nedrykk til langt ut på høsten.

Fra og med torsdagens trening har finnen ni treningsøkter med laget før Molde venter på Alfheim søndag 6. august. Får han med seg spillerne ligger alt til rette for å kunne prestere bedre enn tidligere i år.

Når det skjer, kommer også byen etter. Kanskje kan denne høsten være vendepunktet for en bedring i forholdet mellom TIL og Tromsø?

Simo Valakari virker i hvert fall til å kunne bli en sårt tiltrengt profil for en klubb som i 2017 har opplevd publikumskrise og bunnstrid.