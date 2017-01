«Nå spilles det høyt om Forfangs VM-sjanser»

Landslagssjef Alexander Stöckl viser handlekraft han sender Johann Forfang på treningsleir de neste ukene i stedet for å la han konkurrere i verdenscupen.

Mandag kveld kom nyheten om at 21-åringen fra Kvaløya i likhet med tre andre hoppere blir vraket fra samtlige konkurranser før VM.

Bare Daniel Andre Tande, Andreas Stjernen og Robert Johansson sendes til skiflyvning i Oberstdorf kommende helg, og kun de to første er sikret å reise til Japan og Sør-Korea i ukene etter.

Forutsetningene er enkel. Norge har fem VM-plasser til Lahti som starter den 22. februar. Skal man tro uttaket til verdenscupen er trioen Tande, Stjernen og Johansson allerede klare.

Dermed er det fire andre som konkurrerer om de to gjeve plassene i Finland. Anders Fannemel, Tom Hilde og Joachim Hauer – i tillegg til Forfang.

Landslagsledelsens plan er at firkløveret skal bruke tiden på å trene seg i form, før et uttak gjøres inn mot mesterskapet.

Hoppkjennere jeg har snakket med sier at det for Forfangs del er riktig å få en god treningsperiode i Norge, i stedet for bare noen få hopp i verdenscupen.

Det poengteres også at en svak opptreden i skiflyvningskonkurransen til helga vil gi tromsøværingen en nedtur han ikke trenger.

Et annet aspekt som nevnes er at Forfang trolig hadde vært med i verdenscupsirkuset etter Oberstdorf igjen dersom rennene hadde gått i Europa istedet for i Asia, men at reisebelastningen samt faren for sykdom gjør at det ikke skjer.

Tenker man tilbake på hvor fantastisk god og stabil Johann Forfang var forrige sesong er det ikke rart det knyttes forventninger til hopperen. I 27 av 31 verdenscupkonkurranser var han innenfor topp ti.

Derfor er det naturlig nok en bekymring når Forfang i det vi går inn i februar bare har en sjetteplass som beste notering fra verdenscupen denne sesongen.

I det hele tatt har Alexander Stöckl et lag som ikke fungerer - i motsetning til det vi så for ett år siden. Han berges inn av spesielt Narvik-fødte Daniel Andre Tandes sterke innsats i hoppuka, men det blir fort glemt om det blir en fiasko for Norge i VM.

Per i dag er Forfang femte beste nordmann i verdenscupen. Nummer 36 totalt. På papiret betyr det at han er inne i en VM-tropp.

Det er unektelig spesielt at treningshopp skal avgjøre om Forfang skal få muligheten til å kvalifisere seg. Noen idrettsutøvere leverer ikke alltid like godt på trening som i konkurranse. Ikke glem at da Tande var som best rundt hoppuketider trente han nesten heller ikke for å ødelegge for godfølelsen.

Den følelsen sitter ikke landslagsledelsen med per i dag når det gjelder Forfang.

Derfor tas det grep som kan ende i VM-suksess for tromsøværingen. Da vil alt annet glemt.

Johann Forfang sies å ha framtiden foran seg. Men i Tromsø og Norge ser vi gjerne at han lykkes allerede i Finland om en måned.