Folk stormer til treningssentrene i januar. Snart er nesten halvparten borte.

Du har kanskje planlagt endringer i 2017. Det er et vanlig nyttårsforsett å bestemme seg for å trene mer, spise sunnere og bedre helsen.

Det merker naturligvis treningssentrene. Hvert år melder flere tusen mennesker seg inn i treningskjedene i årets første måned.

– Vi har sikkert litt tendenser til skippertakstrening. Men heller det enn ingenting, sier norgessjef i Sats Elixia, Bjørn Maaseide.

– Lettere å forholde seg til

Det handler om å få en god start. Nettopp det velger Maaseide å se på som noe positivt istedenfor noe negativt.

Han betegner nordmenns treningsvaner som en syklus. Mange melder seg inn i januar, rett etter påske og rett etter sommeren.

– Det er en syklus som er lettere å forholde seg til mentalt hvis du har tenkt til å trene hele livet. Du må ikke gi opp selv om du er skuffet over at du detter av. Hvis du starter og stopper tre ganger i året så er det greit, mener Maaseide.

Det viktigste er å finne en syklus som passer deg. Det aller beste er selvsagt å trene hele året, men all trening er positiv for helsen, enten det er på treningssenter eller ute i fri natur, understreker Maaseide.

Inntil 50 prosent flere innmeldinger

– I januar får vi rundt 11.000–12.000 nye medlemmer. De skal i utgangspunktet trene hos oss i et år, men de blir så lenge som mulig. Hele bransjen opplever en slik økning, sier Maaseide.

Det bekrefter også administrerende direktør i Stamina trening, Hilde A. Sandvoll.

– Det er flere som setter i gang med trening. Det er i tråd med at man ønsker å bevege mer på seg. Det er gledelig, sier hun.

Hos Sats Elixia reduseres antall medlemmer som melder seg inn de neste månedene. Maaseide anslår at de har 9000 nye medlemmer i februar og rundt 8000 i mars. Snittet er på mellom 6000 og 7000 nye medlemmer i måneden.

Hos Stamina forventer de en medlemsvekst på 0,7 prosent sammenlignet med 2016. Nye medlemmer i januar er forventet å ligge på rundt 2650, mens nye medlemmer i årets andre måned er ventet å ligge på rundt 2000.

Begge sentrene jobber aktivt for at folk skal holde seg på sentrene, holde seg i aktivitet. Men er det et problem at folk melder seg inn i januar? Selvfølgelig ikke, mener de to senterlederne.

– Vi er alltid glade for at folk er mer aktive, eller i hvert fall har lyst til det. Et nytt år gir nye muligheter. Folk har kanskje laget seg en plan og satt seg noen mål for sin egen helse, forklarer Sandvoll.

– Generelt er det mange som er opptatt av å trene i januar, men bruk det til å få en god start. Aldri undervurder viktigheten av en god start, sier Maaseide.

Endring i kunders fokus

Sandvoll mener han ser en endring i kunders fokus på trening. Trening er ikke lenger et nødvendig onde for å se bra ut, men nødvendig for å opprettholde god helse.

– Trening er blitt medisin. Prestasjonskulturen er nedadgående. Folk er mer og mer opptatt av helsen. Hva som skal til for å bedre min helse i min hverdag. Det syns jeg er en sunn tilnærming, forklarer Sandvoll.

Det er også Maaseide i Sats Elixia enig i.

– Vi merker jo at det er et mye jevnere trykk utover året enn hva det var for fem år siden. Jeg tror folk innser at det er viktig, sier han.

– 40 prosent faller fra

Av medlemmene som melder seg inn i Sats Elixia har mange en bindingstid på ett år. Det fører til at Sats Elixia, av forskjellige grunner, har en del inaktive medlemmer.

– Det er alltid mellom 7 og 15 prosent som er inaktive. Men det varierer hvem de er. De detter som regel ut etter et par måneder. Vi har jo systemer for å få de som detter ut inn på trening igjen. Da blir de såkalte røde medlemmer. Der prøver vi å iverksette tiltak for å få dem i gang igjen, opplyser Maaseide.

Også hos Stamina er frafallet høyt.

– I likhet med bransjen for øvrig så ser vi at snittet er på rundt 40 prosent som faller fra igjen. Det er noe som er viktig å ta tak i. Det aller viktigste for oss er at vi bidrar til å holde tak i drømmene og ambisjonene til folk, mener Sandvoll.

Allikevel forventer Stamina 21 prosent lavere frafall i januar 2017 kontra januar 2016. Grunnen til det er at de i større grad har fokus på å holde på sine medlemmer.

Det er riktignok ikke bare nyttårsforsettene som gjør at folk melder seg inn og ut rett over nyttår.

– Det er en mekanikk som også handler om gode tilbud. I tillegg har du alle studentene som slutter og begynner igjen et par ganger i året, sier Maaseide.

Blant annet er det mange studenter som flytter til nye byer og derfor trenger et nytt treningssenter.