Forbrukerrådet om treningssentre: – Ikke slå til på en avtale du får tilbud om på gatehjørnet

– Ikke slå til på en avtale du får tilbud om på gatehjørnet. Et medlemskap på et treningssenter kan være kostbart, og ha mange betingelser du bør tenke over om du vil gå med på, sier kommunikasjonsrådgiver Ann Hege Skogly i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet ber folk undersøke bindingstid, totalpris og oppsigelsestid før de signerer en avtale med et treningssenter. Dersom du inngår avtale på en stand på gata eller en messe for over 300 kroner, har du to ukers angrerett.

En tidligere undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at 31 prosent av befolkningen er misfornøyde med treningssenteret sitt, og hele 64 prosent velger å ikke klage.

– Det tallet vil vi ha ned. Si ifra når du er misfornøyd. Da får treningssenteret en mulighet til å rette det opp, understreker Skogly. (©NTB)