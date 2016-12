Ribbe eller Pinnekjøtt? Dette er julematen folk flest bare må ha på bordet

I desember står julegrøten på bordet i tusenvis av hjem i Norge. Faktisk spiser hele 80 prosent av oss grøt i løpet av årets siste måned.

– Dobbelt så mange spiser grøt før jul i dag, sammenlignet med 2009. Det er flere som spiser grøt på lille julaften, men tallet på selve julaften har sunket. Totalt er det flere som spiser grøt enn før, sier daglig leder i Opplysningskontoret for Meieriprodukter (melk.no), Ida Berg Hauge.

Man skulle kanskje tro at «verstingene» på grøtinntaket var den eldre garde, men nei da. Hele syv av ti i alderen mellom 18 og 29 år spiser grøt før jul. Til sammenligning gjør bare halvparten av dem som har passert 50 år det samme.

Godt over halvparten av oss spiser grøt enten på julaften eller lille julaften.

Desserten man bare spiser i julen

Det er Norstat som har gjort en undersøkelse på vegne av melk.no for å finne nordmenns mattradisjoner i julen.

Blant annet ser det ikke ut som om nordlendingene er spesielt glade i ris. De spiser minst grøt i desember (18 prosent), i tillegg til at de spiser minst riskrem.

Riskrem er allikevel, på landsbasis, den mest populære juledesserten. Hele 58 prosent av sørlendingene spiser dette på julaften, 49 prosent av vestlendingene.

– Vi er veldig tradisjonelle. Det er helt klart at riskrem er en stor vinner. To av tre lar velger enten riskrem eller multekrem, sier Hauge.

Riskrem spises nesten ikke noen andre ganger enn i julen, sier spørreundersøkelsen.

Men hva spiser så egentlig nordlendingene? Svaret er multekrem. Rundt 25 prosent av trønderne og nordlendingene må ha multekrem på bordet når julen ringes inn.

Pepperkaker eller krumkaker?

Fortsatt baker hele åtte av ti julekaker til jul. Men noen av de syv slagene blir forbigått i stillhet. I gjennomsnitt lager vi 2–4 slag hver. Vi baker mest i 30-årene, hver femte person i denne aldersgruppen baker fire slag til jul.

– Hvis du teller opp alle kakeslagene som nordmenn sier de spiser, så ender du på 27 forskjellige kaketyper. Noen av slagene er det veldig få som lager, men vi baker veldig mye forskjellig. Ikke minst er det hyggelig at det er flere unge enn før som baker før jul, forklarer Hauge.

For eksempel baker en prosent fattigmann, sandkaker eller havremakroner.

På baketoppen finner vi en gammel slager: Krumkakene. De eldste ser ut til å elske disse kakene, mens den yngre garde foretrekker pepperkakene.

Konklusjonen for julebaksten er at vi baker færre slag enn før, men totalt baker vi like mye. Færre baker tre og fire slag, flere baker ett og to slag.

– Tiden for de syv slagene er forbi. Vi baker færre slag enn før, men vi har ikke spurt om hvor mange slag folk kjøper. Det er det jo en del som gjør også, sier Hauge.

Rosinen i pølsen

Når det gjelder selve julemiddagen er det to klare skoler: Enten spiser du pinnekjøtt, eller så spiser du ribbe. Det i seg selv er kanskje ikke veldig sjokkerende.

Når vi ser på de geografiske forskjellene er det en store ulikheter i Norge.

– På vestlandet spiser rundt 72 prosent pinnekjøtt, mens rundt 15 prosent spiser ribbe. Det er motsatt på østlandet, forklarer Gunnar Thoen i opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Jevnest er fordelingen i hovedstaden. I Oslo spiser 52 prosent ribbe, mens 26 prosent spiser pinnekjøtt, opplyser Thoen.

Det er med andre ord veldig få som spiser noe annet.

Tre prosent spiser kalkun, tre prosent spiser fisk, mens kun to prosent spiser skinkestek.