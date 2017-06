Slik får du barna trygge i vann til sommerferien

Fem år gamle Sune gjør seg klar på bassengkanten. På klarsignal fra instruktør Maren Hagen Fuglesang tar han sats og hopper i vannet.

Smilet går trill rundt i det hodet kommer over vannet igjen. Sune klatrer opp og venter på at det er sin tur til å hoppe igjen.

– Jeg tok litt sånn salto under vannet. Det er kjempegøy, smiler Sune sjenert.

Riktig rekkefølge

Sommerferien nærmer seg. Mange skal kanskje bruke sommeren på å få barna trygge i vannet. Men hvordan kan du sørge for at barna er best mulig forberedt til badesesongen?

– Det viktigste er at alt skal skje på barnas premisser og at det skal være gøy. Ta det litt av gangen. Start med enkle øvelser som dykking og å bli vant til å være i vann. Få litt vann i ansiktet og så dykk under, forklarer svømmeskoleansvarlig i Lambertseter svømmeklubb, Anette Fosby.

Det ligger i menneskers reflekser at vann er farlig. Å ha hodet under vann er i utgangspunktet unaturlig. Derfor er det viktig at man tar seg tid til lek og et lystbetont møte med vannet.

I Lambertseter bruker man ofte leker som barna kjenner fra før. Det kan være hoppe sa gåsa eller stiv heks.

– Da er det selvsagt ut fra hva barna selv ønsker. Om de ønsker å ta haken under, så får de lov til det. Ønsker de å dykke helt under vann, så får de lov til det, forklarer Fosby.

Nettopp det å være komfortabel med å ha hodet under vann er sentralt i svømmeforbundets opplæringsplan.

– Hvis du har barn som er fortrolige med å være under vann og plutselig havner under vann, da har du noen sekunder ekstra til å hjelpe dem. Forskjellen er stor hvis du har et barn som ikke er vant til det, som plutselig får panikk. Et fall fra en brygge er i prinsippet et dykk. Takler du det, takler du det meste, sier ansvarlig for svømmeskolen i Norges Svømmeforbund, Jan Kjensli.

Derfor er det viktig at man gjør ting i rett rekkefølge. Rekkefølgen bør være dykke, flyte, gli, benspark, armtak.

– Man begynner ofte for tidlig rett på svømmingen. Man bruker kanskje ikke nok tid på det grunnleggende som man trenger å kunne. Den biten er veldig viktig, da kan man bygge på mestringsfølelsen når man begynner på benspark og armtak, sier Fosby.

Dropp svømmebriller og armringer

Fra bassenget på Oppdal skole høres jubelskrik og plasking. De rundt 30 barna i bassenget er på forskjellige nivåer. Noen jobber fortsatt med å være trygge i vannet, men ingen bruker armringer eller svømmebriller.

– Uten svømmebriller blir de tryggere i vannet hvis det for eksempel kommer en bølge som treffer ansiktet. Da vil ikke det stresse barna. Armringer er mest i veien. I tillegg er det på en måte en falsk trygghet, forklarer Fosby.

Fem øvelser til svømmedyktighet Flyt på magen, hodet ned. Pass på at ryggen er rett. Du kan starte med stjerne, så gå over i pil. Spark fra veggen og se hvor langt du klarer å gli. Strekk deg så lang du er. Gjør det samme igjen. Når du stopper, begynn med benspark. Føttene og knærne skal være strukket ut. Legg deg på siden, med den nederste armen fremover. Ha hodet rett ned mot bunnen. Spark med beina. Gjør samme øvelse, men bytt fra side til side hvert 6. beinspark. Kilde: Norges svømmeforbund

Armringer kan være en slags trygghet, men kan også virke mot sin hensikt. Hvis barna er vant til å ha på armringer, og plutselig detter i vannet uten armringene, kan det være fare på ferde.

Når tryggheten er på plass lærer man å flyte. Først på magen, så på ryggen. Det er viktig å se rett ned eller rett opp, avhengig av om du ligger på magen eller ryggen. Man kan starte med å flyte i stjerne, før man etter hvert flyter i pil, med armene over hodet og benene samlet.

Så skal man begynne med benspark før man legger på armtak. Da er det crawlsvømming som gjelder, ikke bryst.

– Brystteknikk er veldig vanskelig. Vi velger å lære bort crawl og rygg først, det er enklere bevegelser for barna. Vi velger å lære bort bryst først på de mest avanserte kursene, kanskje ikke før man skal begynne å konkurrere. Det er ikke det første man lærer, sier Fosby.

Sune og de andre barna stråler gjennom hele kurset. De har en instruktør i nærheten hele tiden. Det skaper trygghet for barna. Og vanngleden er det heller ikke noe å si på.

– Det morsomste er å ha det gøy. Alt er gøy, gliser Sune.

Dette bør barna kunne i vannet

I Norge er det et kompetansemål at barn som går ut av fjerdeklasse skal være svømmedyktige.

Med svømmedyktig menes det at elevene først skal 100 meter på magen. Deretter skal de dykke ned og hente en gjenstand på bunnen av bassenget. Så skal de flyte i tre minutter, før de skal svømme 100 meter på ryggen.

– Kan du kompetansemålet på fjerdetrinn så har du i utgangspunktet de ferdighetene som skal til for å kunne berge deg selv i vann. Det er lagt til grunn en del sentrale ferdigheter, forklarer ansvarlig for skoleundervisningen i Norges Svømmeforbund, Jan Kjensli.

Det er ikke alle som oppfyller disse målene. Da det ble gjort en undersøkelse i 2013, svarte kun halvparten av femteklassingene at de kunne svømme 200 meter. Noen kommuner og skoler er flinke, men det handler om å prioritere det høyt nok. Det tar tid å bli trygge i vann.

– De skolene og kommunene som har en god plan får det til. Svømmeforbundet har et samarbeid med Bergen kommune, der vi i år har hatt 1200 fjerdeklassinger på undervisning. Der hadde vi måloppnåelse på 85 prosent, opplyser Kjensli.

Det er altså en del som klarer målene man har satt seg, men samtidig er det viktig å huske at det ikke gjør deg helt trygg i alle sammenhenger. Det er for eksempel stor forskjell på basseng og åpent vann. Selv den dyktigste svømmer kan slite, dersom vannet er kaldt eller strømmen er sterk. Kjensli har selv svømt NM-finaler, men har virkelig fått kjenne på farene i vann.

– Jeg var og raftet med ungene mine for noen år siden. Det var åtte grader i vannet. Jeg hoppet i vannet, men jeg slet. Jeg måtte bruke litt tid på å få kontroll på pusten. Det er enda mer utfordrende med syvåringene. Alt er kontrollert i basseng. Ute er det mye mer man må vurdere, forklarer han.

Derfor ønsker han at foreldre alltid skal holde seg så nær barna som mulig. Det aller beste er å være i vannet med dem, men man må i hvert fall holde seg i nærheten.

Samtidig vil det naturligvis være en fordel om barna er komfortable med både flyting svømming.

− Jo bedre svømmeferdigheter barna har, desto enklere er det å kunne hjelpe dem dersom det skjer noe, sier Kjensli.