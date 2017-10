Sprekpodden: Slik takler du kroppspress

sprek

I sosiale medier, blogger og i massemedia bombarderes vi av bilder av syltynne og veltrente kropper. Hvordan påvirker dette oss? Hvordan unngår vi at vi - eller våre barn - utvikler et dårlig selvbilde? Hva skal til for at de med et negativt forhold til egen kropp utvikler en spiseforstyrrelse?

Dette er noe av det vi skal diskutere i dagens episode av Sprekpodden. I podkasten får vi besøk av Kethe Engen, stipendiat ved Norges idrettshøgskole. Hun forsker blant annet på hvordan massemedia og sosiale medier påvirker kroppsbildet vårt.

Sprekpodden kommer ut hver tirsdag og har som mål å inspirere og hjelpe til en sunn livsstil.

