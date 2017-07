Alexander Kristoff vant i London

Kristoff vant spurten foran danske Magnus Cort Nielsen.

– Jeg feiret nylig bursdag, og noen ganger kjører jeg bedre etter en liten fest. Kanskje jeg burde gjøre dette hver gang, spøkte Kristoff overfor BBC etter rittet.

– Vi har kun hatt én uke hvile etter Tour de France, så jeg var litt usikker på formen. Men jeg har gode minner fra avslutningen her, jeg tok bronse i OL her i 2012. Jeg visste at løypa passet meg bra. Det kjennes bra å vinne igjen, det har blitt en stund siden sist, sa Katusha-rytteren.

Kristoff fikk bare stang ut i Tour de France tidligere i juli, men søndag ble det seier på engelske veier. 30-åringen slo Cort Nielsen og australske Michael Matthews i kampen om seieren.

Stavanger-syklisten lå ifølge Procycling i tredjeposisjon da spurten gikk, men han brukte styrken sin til å ta seg forbi rivalene.

Kristoffs største mål kommer i september. Da står han på startstreken i VM i Bergen. (@NTB)