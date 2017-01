Arctic Race tilbake til Tromsø: Slik blir etappene

Arctic Race of Norway returnerer til Tromsø for første gang siden 2014. Etter hva iTromsø får bekreftet fra flere kilder kommer både den nest siste og siste etappen innom kommunen.

På grunn av arrangørens ønske hemmelighold ønsker dog ingen iTromsø har vært i kontakt med å snakke om rittet før offentliggjøringen senere onsdag formiddag.

Presentasjonen av 2017-etappene gjøres i Oslo onsdag fra klokken 09.30. Der er blant andre varaordfører Jarle Aarbakke etter på plass for å representere Tromsø kommune.

Rittet, som arrangeres den 10.–13. august, har vært rullert rundt i landsdelen hvert år siden første utgave i 2013. For andre gang på fem år velges Tromsø som et av arrangørstedene.

Da rittet sist var i Tromsø ble det en dramatisk avslutning på oppløpet der Thor Hushovd og Alexander Kristoff kjempet om seieren. En duell der sistnevnte vant.

Målgang på Kvaløya

Etappene er etter det iTromsø får opplyst som følger:

1. etappe torsdag 10. august.

Andørja-Narvik

2. etappe fredag 11. august

Sjøvegan-Bardufoss

3. etappe lørdag 12. august

Lyngseidet–Finnvikdalen/Kvaløya

4. etappe søndag 13. august

Tromsø–Tromsø

Den tredje etappen starter etter det iTromsø kjenner til på Lyngseidet med målgang på toppen av Finnvikdalen på Kvaløya utenfor Tromsø. Trolig vil etappen også gå via Storsteinnes og Ryatunnelen på vei mot mål på Kvaløya.

Dagen etter avsluttes rittet med en etappe som ligner på 2014-etappen i Tromsø. Start i Tromsø sentrum og en runde rundt Kvaløya før målgang i byen.

De første to etappene vil foregå i Sør-Troms, Midt-Troms og Nordre Nordland. Nøyaktige løypekart vil foreligge fra arrangøren etter offentliggjøringen.

Vurderte Russland

Spekulasjonene om en retur til Tromsø for Arctic Race har i flere år. Det ble også lenge jobbet for at sykkelrittet, som har Thor Hushovd som ambassadør, skulle innom Russland og Murmansk i 2017. En annen mulighet som har vært diskutert er å ha en etappe på Svalbard. Det blir tidligst en realitet i 2018.

I 2014 kostet det Tromsø kommune i overkant av to millioner kroner å arrangere en etappe. Den gangen var over 350 frivillige involvert ledet av Pål Jakobsen, kommunikasjonssjef i Tromsø kommune.

Arctic Race drives i stor grad av selskapet ASO, som også står bak Tour de France. I 2016 deltok 22 lag med seks ryttere hver. 11 av disse lagene var klassifisert som World Team-lag, det høyeste nivået innenfor sykkelsporten.

iTromsø kommer tilbake med reaksjoner utover formiddagen.