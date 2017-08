Boasson Hagen og Cavendish dropper Arctic Race of Norway

Denne uken starter Arctic Race of Norway med første etappe fra Engenes til Narvik torsdag. Lørdag starter rittet på Lyngseidet med mål i Finnvikdalen på Kvaløya. Hele den siste etappen skal gå i Nordens Paris.

Det største trekkplasteret blir Alexander Kristoff - som ble europamester i søndag .

– Det var en utrolig god nyhet å få i går at Kristoff vant og at vi nå får en fersk europamester opp til Arctic Race of Norway. Kanskje var ikke Kristoff 100 prosent under Tour de France, men at han nå kommer mer og mer i form. Dette er en gladnyhet foran VM i Bergen og ikke minst Arctic Race of Norway, sier daglig leder i Arctic Race of Norway, Knut-Eirik Dybdal, til iTromsø.

En nedtur er det dog at Team Dimension Data-duoen Edvald Boasson Hagen og Mark Cavendish ikke kommer.

– Boasson Hagen har syklet en del ritt, og dette er et valg som teamet har gjort. Det er sikkert gode grunner til det, sier Dybdal.

Mark Cavendish meldte i forrige uke at han hadde lyst til å delta på Artic Race, men måtte melde forfall. Briten skadet den ene skuldren i Tour de France og er ennå ikke klar til å konkurrere igjen.

– Han skulle se det an i løpet av helga og ville sykle Arctic Race of Norway som en del av oppladninga til VM. Dessverre kommer rittet for tidlig til at det er medisinsk forsvarlig. Sånn er det, man må tenke på helsen sin. Det kommer nye år og nye mulighter, sier Dybdal.

Vant to etapper

12 Grand Tour-lag er med i årets Arctic Race. Det blir derfor mange sterke ryttere på startstreken onsdag. En av dem er årets Polen Rundt-vinner Dylan Teuns fra BMC Racing.

Spørsmålet er om vår egen Alexander Kristoff - som er en typisk spurter - kan hevde seg i toppen sammenlagt. I 2014 vant han spurten foran Thor Hushovd på sisteetappen i Tromsø . Kristoff vant to av fire etapper for tre år siuden.

– Jeg tror Kristoff kan være med hele veien til siste etappen i Tromsø. For tre år siden hentet han inn Hushovd like før mållinja. Da var Kristoff imponerende opp Holtbakken. Det er litt tyngre i år, men han har litt mer erfaring, og jeg har tro på at han kan være med helt i toppen i år også, sier Knut-Eirik Dybdal.

Europamester fra Tromsø

Forøvrig er det en annen fersk europamester som kommer til Arctic Race of Norway. Andreas Rikardsen Leknessund skal sykle Morgendagens Helter-rittet i Tromsø søndag. Leknessund vant tempoen i junior-EM onsdag i forrige uke.

– Jeg synes det er artig at vi har en norlending som gjør seg godt bemerket. Vinnerne av både jente- og dameklassen skal på podiet med de største guttene, så det blir stas. Og kanskje blir det to europamestere helt til slutt, og en av dem fra Tromsø. Det hadde vært hyggelig, sier Arctic Race of Norway-general Knut-Eirik Dybdal.