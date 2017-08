Slik blir Arctic Race-været

Prognosene er som natt og dag fra de to dagene Arctic Race of Norway kommer til Tromsø.

På lørdagens etappe som går fra Lyngseidet med målgang i Finnvikdalen omtrent 18.20, er det virkelig en dag å stå ute og heie på løperne på Kvaløya. Løperne er forventet ved Vikran omtrent 17.20, Eidkjosen 17.50 og målgang i Finnvikdalen omtrent klokken 18.20.

– Lørdag ser ut som en knakende flott tag. For Tromsøs vedkommende er det både varmt og lite skyer, så det blir en kjempeflott dag fra Lyngen, Malangen og på Kvaløya, sier meteorologikonsulent ved Vervarslinga for Nord-Norge, Trond Robertsen.

– Lavtrykk sørfra

På søndagens etappe som starter og slutter i Tromsø sentrum, ser det verre ut.

– Søndagen er derimot mer usikker. Mest sannsynlig blir det en del regn, sier Robertsen.

– Blir det mye regn?

– Det blir god temperatur og ikke styrtregn, men det ser ut som det blir regn det meste av dagen, så får vi krysse fingrene for at det endrer seg. Det er et lavtrykk som kommer sørfra, så det er så klart lov å håpe, men man må nok belage seg på regn på søndagen, sier Robertsen.