Året Johann fløy inn i byens idrettshistorie

Johann Forfangs første måneder i 2016 ble en parade i fantastiske konkurranser.

Uke etter uke leverte tromsøværingen renn helt der oppe i verdenseliten, og 12. mars fikk han sin etterlengtede seier i verdenscupen.

Etter fire pallplasseringer i januar og februar var det en lettelse å se at Johann Forfang fikk stå øverst på seierspallen i en individuell konkurranse.

I tyske Titisee-Neustadt kunne tromsøværingen Johann Forfang heve hendene over hodet og juble vilt. Ikke bare hadde han slått store utøvere som Prevc, Freund, Gangnes og Ammann, men også fortjent det etter å ha vært nære en rekke ganger.

Når man skal måle en prestasjon i en idrett opp mot andre, finnes det mange måter å vurdere på. For meg går internasjonale prestasjoner som en hovedregel foran nasjonale.

Når Johann Forfang derfor endte opp med verdenscupseier, et lass med topp-ti-plasseringer og VM-gull i lag i skiflyging i 2016, er han ikke bare en suveren vinner av Årets Idrettsutøver, men også historiens fremste utøver fra Tromsø.

Årets idrettsutøver - tidligere vinnere iTromsø har siden 1998 kåret årets idrettsutøver. Tidligere vinnere er: 2015: Johann Forfang 2014: Silje Theodorsen 2013: Ruben Y. Jenssen 2012: Ruben Y. Jenssen 2011: Sigurd Rushfeldt 2010: Tom Høgli 2009: Katharina Stiberg 2008: Alexander Os 2007: Alexander Os 2006: Martin Rypdal 2005: Ole Martin Årst 2004: Daniel Forfang 2003: Runa Vikestad 2002: Terje Øvergård 2001: Rune Lange 2000: Stig Hansen Hauan 1999: Rune Lange 1998: Rune Lange og Steinar Nilsen

Og det i konkurranse med storheter som hundekjører Anita Andreassen, svømmer Noel Pedersen, friidrettsutøverne Martin Rypdal, Jim Johansen og Henry Olsen, taekwondoutøverne Vibeke Jensen og Hanna-Kirsti Schrøder, skytter Anton Dahl og fotballbrødrene Roger og Steinar Nilsen.

At Forfang i høst har hatt en voldsom resultatmessig nedtur, og i skrivende stund ikke er klar for hoppuka, tar ikke fra ham det som skjedde i de magiske månedene sist vinter. Eksperter og andre med hjerte for norsk hopprenn håper Johann finner tilbake til den formen han var i.

For ingen skal glemme for en ekstremt marginal idrett Forfang har vært stabil i lenge. I en hastighet du hadde fått fartsbot av i Lavangsdalen kaster han seg fryktløst ned mot 120, 140 eller om så 240 meter.

Johann Forfang er uansett hva som skjer fremover en levende legende i Tromsø-idretten. Og desidert fremst i 2016.