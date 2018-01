Dette tjener de på VM-suksess

vintersport

Den som blir kåret til verdensmester i skiflyging etter to hopp fredag og to hopp lørdag vil få 28.750 sveitserfranc, noe som er cirka 235.000 norske kroner. Sølvvinneren får 18.000 sveitserfranc (147.000 kroner), mens den som blir nummer tre kan innkassere 10.800 sveitserfranc (88.000 kroner).

Også de som havner på «poengplass» får til salt i grøten.

118.000 kroner blir fordelt til hopperne som kommer på fjerde-, femte- og sjetteplass, opplyser Det internasjonal skiforbundet (FIS), 286.000,- for laggull.

Vil ikke tenke på pengene

Lagkonkurransen søndag er også meget lukrativ. Her er Norge den aller største favoritten, og skulle Forfang & co. gå helt til topps vinner laget 35.000 sveitserfranc (286.000 kroner). Nummer to får 171.500 kroner, mens bronselaget får 114.500 kroner.

I tillegg kommer penger fra sponsorer – noe som i motsetning til prispengene er «top secret» i hoppsirkuset.

Johann Forfang vil ikke ha nå pengefokus nå.

– Det får jeg i så fall forholde meg til etter at jeg har hoppet, sier han til iTromsø.

Oppsparte midler

Forfang har hatt en solid sesong til nå – i motsetning til starten av forrige sesong.

Han er på åttendeplass i verdenscupen etter 15 av 31 renn.

– I fjor var det tøft på denne tiden. Da måtte jeg klare meg på oppsparte midler, forteller Forfang til iTromsø.

22-åringen har tjent 57.600 sveitserfranc – noe som utgjør cirka 470.300 kroner.

Det er dog et godt stykke opp til verdenscupleder Kamil Stoch. Polakken har tjent 684.700 kroner til nå. Daniel-André Tande har tjent mest av nordmennene. 645.400 kroner.

– Hva synes du om nivået på prispengene i VM og verdenscupen, Forfang?

– Jeg vet ikke helt. For min egen del klarer jeg meg akkurat fint. Det er stor forskjell på å ha en dårlig sesong og en god sesong. Jeg har hatt år med lite inntekter tidligere, og jeg har droppet jobb og utdannelse. Og som hoppere har vi en relativt kort karriere Derfor synes jeg nivået på prispengene er akkurat slik det bør være, sier han.