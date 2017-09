Forfang endelig tilbake etter skade og viste storform

vintersport

Forfang hoppet lørdag sin aller første konkurranse i årets Sommer Grand Prix - og ledet etter første omgang på 139,5 meter i Chaikovsky, Russland.

I andre omgang ble det 125,5 meter og Forfang ble til slutt nummer fire. Tromsøværingen ble beste nordmann.

– Jeg synes det var en mer enn godkjent konkurransedebut for 2017–2018 sesongen. Jeg visste at jeg har et veldig høyt toppnivå inne og at det varierer litt ennå. Derfor er jeg ikke overrasket over at det endte som det gjorde i dag, sier Johann Forfang til iTromsø.

Anze Lanisek fra Slovenia vant etter hopp på 129 og 143 meter. På plassene bak fulgte den russiske duoen Evgeniy Klimov og Denis Kornilov.

Forfang pådro seg en strekk i et leddbånd i kneet i sommer - en skade det tok et par måneder å lege. Men i dagens konkurranse viste han 21-åringen at han er tilbake for fullt.

– Jeg har hatt litt for få hopp ennå for å finne stabiliteten. Men jeg er veldig fornøyd med å få ut et hopp som i den første omgangen i konkurranse allerede, sier Forfang.

Søndag er det ny konkurranse i Chaikovsky.