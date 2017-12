Forfang er årets idrettsutøver for tredje år på rad: Dropper hopptrening i ti dager før Hoppuka

vintersport

– Jeg skulle hatt et sted å hoppe. Dette er den lengste juleferien jeg har hatt siden jeg flyttet. Jeg har ingen steder å hoppe, så jeg må bare stole på at jeg vet hva jeg driver med når jeg kommer til Hoppuka, sier Forfang til iTromsø.

I Grønnåsen er det som kjent en K70-bakke, men Forfang kommer ikke til å sette utfor der.

Årsaken til at han dropper hopping er at det er porselensspor – og ikke isspor – i 70-metersbakken.

– Midt i sesongen kan jeg ikke hoppe på porselensspor, fastslår han. Porselensspor gir en helt annen friksjon, noe som gjør at du akselererer fra du slipper bommen helt til hoppkanten. Men i et isspor kommer du fort opp i toppfart, mens det er litt mer friksjon mot selve hoppkanten, forklarer Forfang.

Og skulle 22-åringen hoppe med porselensspor nå, ville det vært stor risiko for å få kluss med teknikken.

– På sommerhopping er det porselensspor, og derfor ser du noen som alltid er gode på sommeren, mens andre ikke er det. Det er så forskjellig at midt i en sesong vil jeg ikke hoppe med porselenspor. Det ville forverret ting, sier Forfang.

– Er det en bekymring at du får et såpass langt opphold uten hopptrening?

– For veldig mange er det jo det. Jeg merker det når jeg sier det til folk. De fleste andre hopper i løpet jula, fordi de er sørpå.

– Men er du bekymret?

– Nei. Da hadde jeg dratt til Trondheim, svarer Forfang.

Heller ikke landslagstrener Alexander Stöckl er bekymret.

– Han stoler såpass på meg at det er OK når jeg sier det er en bra avgjørelse, sier 22-åringen.

VM-sølv og bakkerekord

iTromsø har kåret Forfang til årets idrettsutøver i 2017. Han vinner for tredje år på rad.

– Jeg synes det er like artig å vinne i år som i fjor. Jeg blir glad av å bli satt pris på og anerkjent som idrettsutøver, sier Forfang.

Høydepunktet var VM-sølvet for lag i Lahti – der Forfang hoppået Norge inn i medaljekampen med sin utrolig bakkerekord på 138 meter.

– To uker før VM ble jeg satt på sidelinja for å trene og finne formen. Det å lykkes med det er veldig spesielt, sier Forfang.

– Var det ditt beste hopp noen gang?

– Nei, det vil jeg ikke si. Det var et godt hopp under gode forhold. Det var mye som klaffet, men jeg tror heller jeg må to sesonger tilbake for å finne mitt hittil beste skihopp, svarer Forfang.

Denne sesongen har Forfang startet mye bedre. 22-åringen har to pallplasseringer allerede og er på sjetteplass i verdenscupen sammenlagt. Sesongen er fullpakket med høydepunkter: Hoppuka, VM i skiflyging, OL og Raw Air.

– Jeg klarer ikke å rangere hva som er viktigst. Men alle snakker om OL og at det rager høyest, og det er fordi den muligheten kommer så sjelden. Hoppuka har jo historikken. Det største du kan gjøre som skihopper er jo å være best i fire renn sammenlagt der, sier Forfang.

Håper på to nye bakker

Fredag ettermiddag var han med på å åpne de nyrenoverte rekruttbakkene i Grønnåsen. På langrennski tok han et testhopp i 15-metersbakken.

– Det er utrolig deilig å se hva de har fått til. Da jeg startet der, sto vi og klappet tilløpet med spade. Dette er nå støpt i betong. Det er lagt litt bedre til rette nå, sier 22-åringen.

Men Forfang håper dette bare er starten og tror det kan være Tromsø kan få på plass en K90- og K120-bakke – mens han selv fortsatt er aktiv skihopper.

– Jeg vet at det er folk som jobber for det. Jeg håper de får det til. Og det må være to bakker, hvis man ønsker å arrangere mesterskap. Og det vil man få i Tromsø, med de mulighetene som ligger her, sier Forfang.

Som 15-åring flyttet han til Trondheim for å satse som skihopper.

– Flytter du hjem hvis det kommer to nye bakker her?

– Det har jeg veldig lyst til. Det er så klart mye praktiske ting som må ordnes da, med trenere og treningsmiljø, sier Forfang.

Siden han ikke får hoppet i jula, blir det mye tid til fysisk og mental trening.

– Når jeg ikke trener, tenker jeg mye skihiopping og legger en strategi for hvordan jeg skal løse det neste gang jeg hopper. Det er det jeg gjør i jula. Jeg skal være 100 prosent klar når jeg kommer på første trening i Oberstdorf, sier Johann Forfang.

Hoppuka starter med kvalik i Oberstdorf 29. september.