Forfang tilbake i verdenstoppen

Tromsø-hopperen har slitt den i starten av sesongen med formsvikt og kom ikke med til hoppuka, men etter 1. og 2.-plass i COC-cupen i tyske Neustadt, var Forfang tilbake i verdenscupsirkuset til helgens konkurranser i polske Wisla.

Forfang var nummer åtte etter 1. omgang med et hopp på 130 meter. under vanskelige forhold i 2. omgang strakk han seg til 126 meter, som gjorde at han hoppet seg opp to plasser og dermed endte på en delt 6.-plass.

– Dette var et veldig solid hopp av Johann. Han kom godt under skiene og det er en helt annen Johann Forfang enn vi har sett tidligere i sesongen. Han er tilbake på det øverste nivået og det er deilig å se, sa NRKs hoppeksert Johan Remen Evensen etter finalehoppet.

Fornøyd landslagssjef

Forfang var god i fredagens kvalik der han ble nummer åtte, men hoppet på 119 meter i lørdagens konkurranse holdt ikke til finaleomgang, der han ble nummer 32.

Dermed ble det en solid opptur for Tromsø-hopperen som hadde 24.-plass i finske Ruka som beste verdenscupplassering denne sesongen, før helgen.

– Det ser ut som det funker bedre uten meg i bakken, flirer landslagssjef Alexander Stöckl, som så helgens renn foran TV-skjermen på grunn av sykdom.

Landslagssjefen var meget fornøyd med Forfang.

– Det var helt fantastisk. To gode hopp og særlig annethoppet var bra ut fra forholdene. Der er han på nivået vi har sett han på tidligere, sier Stöckl.

Hjemmefavoritten Kamil Stoch vant søndagens renn foran norske Daniel-André Tande.

Alt har funket

Stöckl er meget fornøyd med valgene de har gjort omkring Forfang den siste tiden.

– Prosessen Johann har vært igjennom har gitt framgang med god og effektiv trening i stedet for å være med i verdenscup og kjempe for å holde seg inne. Det viste seg at dette var det beste vi kunne ha gjort for Johann, så det er veldig positivt, sier Stöckl.

Dermed blir Forfang og fortsette å hoppe verdenscup framover.

– Nå må Johann bare fortsette å hoppe verdenscup og se om han klarer å holde seg på det nivået han har vært i dag. Det er det vi håper skal skje med tanke på VM, så får vi se hvordan det utarter seg, men det er absolutt lovende, sier Stöckl.

Som også gledet seg over den andre norske innsatsen med Tande på 2. og Robert Johansson på en 9.-plass.

– Hadde Tande satt et bedre nedslag hadde han vunnet. Han er helt på nivå med Stoch nå, så det er bra. Robert er veldig konstant og viser at han på en god dag er en topp 10-hopper, så det var en god norsk dag, sier landslagssjefen.

- Stolt og glad

Johann Forfang var naturligvis fornøyd med en såpass sterk prestasjon etter mye motgang.

– Selvfølgelig er det utrolig godt. Jeg føler at hoppingen den siste tiden har holdt et høyt nivå. At jeg ikke kom til finalen i går var en kombinasjon av et ikke like godt hopp og dårlige forhold. Det straffet seg rett og slett, så det var litt kjedelig. Men å få ut hoppingen fra det nivået jeg har vært på den siste tiden, i konkurransen, er utrolig godt, sier Forfang til iTromsø.

Han er veldig klar på arbeidsoppgavene videre nå.

– Jeg har hoppet relativt stabilt godt i et par uker nå og føller jeg er på et nivå jeg kan trives på og et nivå jeg kan holde. Jegh føler også at jeg tar steg og å nå handler det om å holde seg jevnt på nivået og jobbe videre herfra, sier Tromsø-hopperen.

Med tanke på VM som ennå er et stykke unna, gleder Forfang seg stor over framgangen.

– Det er utrolig godt å få såpass gode svar tidlig. Vi fant ut etter sesongåpningen i Ruka at vi trodde at vi jobbet litt feil. Det gjorde vi tydeligvis ikke. Jeg var kanskje nærmere det nivået jeg skulle vøre på enn vi trodde, så vi endte med å jobbe litt vekk fra der jeg skulle være. Siden jeg gikk tilbake til en god treningsperiode og fant ut at noe var galt og snu en såpass dårlig trend, såpass fort, er jeg stolt og glad over, sier Forfang.