Hoppgutta gjorde jobben - alle de norske gikk videre fra kvalifiseringen

Nytt for sesongen er at ingen er forhåndskvalifisert til et verdenscuprenn. Dermed var de ti beste fra forrige vinter nødt til å prestere for å sikre seg en plass blant de 50 som får hoppe søndag.

I fredagens kvalifisering ble Robert Johansson best av de norske. Han sikret 10.-plassen med et hopp på 121 meter.

Johann André Forfang endte på sin side opp som nummer 15. Det var usikkert om Tromsø-hopperen rakk kvalifiseringen. Utstyret hans ble liggende igjen på Gardermoen da han og hopplandslaget reiste til Polen torsdag.

Men hopping ble det. Forfang leverte et svev på 124,5 meter. Han var to poeng bak Johansson.

Anders Fannemel ble tredje best av de norske. Han hoppet 122 meter, og det holdt til en 19.-plass. Daniel-André Tande herjet i starten av verdenscupen forrige sesong, men fredag ble han kun nummer 27 i Wisla-kvalifiseringen etter å ha landet på 115 meter. Andreas Stjernen og Halvor Egner Granerud ble henholdsvis nummer 28 og 40.

– Dette var ganske greit. Det ser ut som enkelte trenger flere svevehopp for å finne rytmen i denne bakken. Det var en ålreit prestasjon, men vi må analysere på video og starte på nytt i morgen, sa landslagssjef Alexander Stöckl etter at hopperne hans fikk sin første smakebit på den nye verdenscupsesongen.

Stefan Kraft vant kvalifiseringen med et hopp på 126,5 meter.

Lørdag står lagkonkurranse på programmet, mens det individuelle åpningsrennet går dagen etter.

