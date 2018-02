Mowinckel tok historisk OL-sølv: – Det er så uvirkelig

vintersport

Ragnhild Mowinckel lå på fjerdeplass etter den første omgangen, men etter en sterk innsats etter pause, kjørte 25-åringen seg opp to plasser og sikret OL-sølv.

– Herregud. Det er så uvirkelig. Jeg skjønner det ikke. Jeg er bare dritglad, sier en overlykkelig Ragnhild Mowinckel til TVNorge.

Første medalje siden 1936

Det er ikke så rart at Mowinckel karakteriserer det som uvirkelig. For ikke siden 1936 har Norge tatt en OL-medalje i alpint for kvinner. Aldri før har en norsk kvinne tatt steget så høyt opp på en seierspall i alpint i OL.

Den gang tok Laila Schou Nilsen bronse.

– På tide, konstaterer Mowinckel.

Hun hadde problemer med å sette ord på den hun nettopp hadde prestert.

– Om en times tid har jeg nok flere svar. Nå er det bare kaos, sier 25-åringen.

Amerikanske Mikaela Shiffrin var storfavoritt før storslalåmen. Hun knep gullet, 0,39 foran den norske jenta, mens Federica Brignone tok bronse 0,46 sekunder bak den amerikanske vinneren.

Solid 2. omgang

Den norske jenta lå på fjerdeplass før den andre omgangen. Da hadde allerede et par av forhåndsfavorittene levert en omgang litt under pari, noe som åpnet opp for en norsk sensasjon.

I den andre omgangen hadde Mowinckel den femte beste tiden, noe som altså akkurat var nok til å sikre sølvet.

– Det er helt sykt. Jeg tenkte at det bare fikk briste eller bære. Går det ut så går det ut, men da har jeg i alle fall forsøkt, sa Mowinckel.

Nina Haver-Løseth endte som nummer 15, mens Kristin Lysdahl endte som nummer 18.

Tidligere på dagen hadde Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud tatt henholdsvis gull og sølv i herrenes utfor.