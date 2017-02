VM-hopperen besvimte av vannmangel – forsøkte å pine vekten

Tromsø-hopperen leverte en solid VM-konkurranse med 7.-plass lørdag i normalbakken.

Søndag skulle han hoppe for det norske laget i mixed-konkurransen, men måtte stå over etter en episode som skjedde i forkant.

– Jeg svimte av før treningsomgangen og ble bedt om ikke å konkurrere. Det var en situasjon som oppsto som var litt stressende og så var jeg dehydrert siden jeg drikker lite vann på grunn av vekten i forbindelse med konkurranse, forklarer Forfang.

Femte lengst

Da iTromsø pratet med skihopperen mandag morgen, følte han seg imidlertid mye bedre etter han var ferdig med treningen i storbakken.

– Jeg er litt sliten i dag, men ellers er alt bra. Det startet litt knotete, men jeg avsluttet med et veldig bra hopp på 128 meter, så jeg var femte lengst av samtlige på treningen, sier Forfang.

Håper på toppkamp

Med et såpass bra treningshopp og med to dager til kvalik og tre dager til konkurranse, er Forfang klar på at formen er i rute.

– Jeg vil ikke lansere meg selv som medaljekandidat, men jeg vet at jeg hopper godt på ski om dagen og får jeg til det jeg er god for, kommer jeg langt opp på listene, sier Tromsø-hopperen, som nå skal bruke de neste dagene i Finland til å komme seg helt til hektene etter søndagens episode.

– Nå blir det mest bare å trene litt i hallen der vi bor å samle kreftene og lade opp energilagrene, så skal jeg være fit for fight når alvoret begynner, sier Forfang.

Flere ting spilte inn

– Dette var en kombinasjon av at Johann var veldig nervøs, og ikke nok påpasselig med å få i seg riktig næring og væske, sier tidligere storhopper Bjørn Einar Romøren, som arbeider som markedssjef for hopp i Norges Skiforbund.

Han legger til at det er veldig individuelt når det gjelder om hoppere må tyne vekten litt ned mot konkurranse. De fleste greier seg helt fint uten store tiltak.

For øvrig er det en BMI-regel som gjelder i internasjonal hoppsport. For flere år siden var det nødvendig å foreta seg noe, fordi mange utøvere ble altfor tynne.

Da satte Det internasjonale skiforbundet (FIS) grenser for hvor lav hoppernes vekt kunne være sammenlignet med kroppshøyden.

Romøren forteller at Forfang fikk full sjekk av legen, og at det fort klart at det ikke var noe alvorlig.