Hyller kompisen Finn Hågen Krogh: – Det er helt konge. Rått!

Krogh vant spurten om tredjeplassen på overlegent vis på tremila i Lahti lørdag.

Det er helt konge! Det er rått! Dette unner jeg Finn. Det er bra at en annen finnmarking hevder seg helt i toppen, sier Einarsson.

Både Einarsson og Krogh er fra Alta og gode langrennskompiser.

– Vi har bodd på rom sammen under Tour de Ski og har vært på rekruttlandslaget sammen, forteller Einarsson.

Selv VM-debuterte Einarsson for Island med 39.-plass. Han var 4.53,9 bak vinneren Sergej Ustjugov.

Nummer to ble Martin Johnsrud Sundby.

– Fikk litt sjokk

Einarssons plassering burde vært bedre, men et fall etter cirka 21 kilometer ødela trolig for en topp 30-plassering.

– Jeg synes egentlig at jeg gjorde det bra og ga det jeg kunne. Jeg er litt lei meg, fordi jeg var i en fin gruppe. Men så trynte en ester i en sving foran meg, og da gikk jeg også ned. Og det medførte at jeg ikke lenger kom med i gruppen, sier Einarsson.

32-åringen satser på langløp, der det stort sett bare stakes. De egenskapene fikk han nesten ikke brukt på tremila.

– Jeg er vant til å gå langløp. og fikk litt sjokk her. Når vi trener såpass mye som vi gjør (på Team Santander), så forsvinner litt av eksplosiviteten. Du blir seigere for å tåle så lange distanser, og når du da kommer til verdenscupen får du litt bakoversveis, vedgår Einarsson.

– Ærlig og godt forsøk

Med seg i støtteapparatet på «Team Iceland» er den tidligere storløperen Karl Gunnar Skjønsfjell og Vegard Karlstrøm.

– Jeg synes det var et ærlig og godt forsøk. Jeg vil påstå at Snorri gikk et meget godt skirenn. Det var synd at han falt mot slutten, for han gjorde det veldig bra på skøytedelen, sier Skjønsfjell, som smurte Einarssons ski.

– Jeg tror vi traff bra med skiene. Utfordringen i et VM er at man i utgangspunktet ikke har like gode skipar som de aller beste. Det er forskjell på løpere i verdenstoppen og gode skiløpere, sier Karl Gunnar Skjønsfjell.

Topp seks på tremila:

1. Sergej Ustjugov 1:09.16,7

2. Martin Johnsrud Sundby 1:09.23,4

3. Finn-Hågen Krogh 1:09.48,5

4. Sjur Røthe 1:09.48,8

5. Alex Harvey 1:09.50,0

6. Didrik Tønseth 1:09.50,2

